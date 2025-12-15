寒流急凍全台 低溫警戒 人安北車緊急送暖

人安街頭發放禦寒物資，協助抵禦低溫。（圖：人安基金會提供）

冷氣團發威，全台成「凍蕃薯」，街頭寒士長時間露宿戶外，缺乏遮蔽與保暖條件，失溫風險大幅升高，稍有不慎恐危及生命安全。人安基金會心繫街頭弱勢，15日上午，前往台北車站周邊進行外展關懷，發送暖暖包、圍巾、毛帽泡麵、口罩等禦寒物資，在低溫侵襲之際，送上即時溫暖，撐起一道安全防線。

為就近服務北車周邊街友，人安今年9月起，於北平東路設立中正平安站，周一至周五上午供應熱食，結合洗澡、換衣及發放生活物資等服務。48歲的陳先生，因經商失敗，生活陷入困境，常到站用餐：「有地方吃飯、洗個熱水澡，打理好自己，也比較有機會找到兼職工作。」心裡對未來仍抱著憧憬，希望可以脫離無處為家的命運。115年人安欲在平安站推動小型家庭代工計畫，協助寒士自力向上，逐步重拾生活自主。強力徵求中小企業提供簡易代工機會，請洽人安社工部。

面對接連低溫侵襲，寒士在嚴寒中求生更加艱難，人安基金會正如火如荼推動「寒士吃飽30」公益行動，號召社會大眾一同響應，募集愛心年禮每份800元、應急紅包600元，或每月918元「拉一把」常年服務，讓一份溫飽在寒夜中成為最即時的依靠。愛心專線：(02)2836-1600分機293，劃撥帳號：19695227（戶名：人安基金會，備註：尾牙小組）。