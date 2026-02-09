寒流急凍全台！追雪族露營車違規夜宿太平山 恐吃60萬罰單

受到強烈寒流影響，今明兩天各地天氣非常寒冷。氣象署表示，目前連江縣東引測得最低溫6.6度，本島最低溫出現在新北富貴角、桃園茶改場8.1度。今晚到明天清晨，全台各地都有可能降到10度以下，北部、宜蘭低溫約5到10度，中部、台南、花蓮7到10度，高屏、台東、澎湖10到12度。

低溫天氣吸引大批追雪民眾湧入太平山。許多露營車主將車輛改裝成移動住所，配備小冰箱、廚房、電暖爐，甚至設有小浴室，頂規版車價近百萬。有民眾表示，追雪時可以在車上等待，等到有雪再出門，避免在戶外受凍。

然而，太平山國家森林遊樂區全面禁止露營、車宿。園區晚間八點閉園，除了在太平山莊過夜外，其餘車輛必須下山。太平山莊經理阮名揚表示，晚上五點到六點會會同員警進行車宿勸離作業。國家公園森林區域內一律禁止生火、野炊，不能任意使用卡式爐具，違者依森林法最重可罰60萬元。

氣象署預報，寒流將持續影響至明天清晨，明天白天寒流逐漸減弱，氣溫稍微回升。下週三到週四清晨將有鋒面通過，冷空氣南下，大台北山區、基隆北海岸、東半部雨勢明顯。週四白天東北季風或大陸冷氣團才會減弱，氣溫回升。

消防署呼籲，民眾除注意保暖外，也應注意熱水器安裝環境的通風狀況，避免一氧化碳中毒。使用電暖爐應牢記「5不1沒有」原則，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。

