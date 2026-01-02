寒流急凍沒熱水洗澡！基隆「熱水器大盜」潛防火巷連偷 6 戶 警鎖定「口罩男」追查中

基隆市安樂區國家新城社區1日發生熱水器連環竊案，竊賊趁寒流來襲偷走至少6戶住家的室外熱水器，警方已鎖定嫌犯追查中。（圖／翻攝畫面）

寒流來襲，全台氣溫驟降，基隆市安樂區國家新城社區1日下午卻傳出熱水器連環竊案。竊賊疑趁低溫來襲，鎖定室外安裝的櫻花牌熱水器下手，至少6戶民宅受害。多名住戶準備洗澡時才發現沒有熱水，外出查看赫然發現整台熱水器連同管線遭拆走。警方調閱監視器鎖定一名戴口罩、手套的嫌犯，正全力追緝中。

基隆市警察局第四分局表示，安樂派出所於1日下午3時許接獲通報，樂利三街一帶國家新城社區有1樓住戶發現熱水器遭竊，警方到場後，又陸續接獲多名被害人報案。初步統計，六合里有4至5戶受害，鄰近五福里亦有2戶遭竊。

警方調閱監視器發現，嫌犯向友人借車後將車停在社區停車場，徒步進入防火巷犯案。嫌犯全程戴口罩、手套，先關閉天然瓦斯分歧開關，再以工具切斷塑膠軟管，不到5分鐘即拆下一台熱水器，並以黑色塑膠袋包裹後搬上車離去。警方研判，嫌犯熟悉熱水器結構，專挑較高價的新款機型，疑似轉售牟利。

受害住戶指出，六合里是傳統社區，防火巷多，為避免一氧化碳中毒，多數住戶將熱水器安裝在戶外，導致1樓住戶成為主要受害對象。寒流期間無熱水可用，居民只得緊急請水電人員暫裝平價機型應急。

警方表示，已掌握嫌犯所使用車輛及相關身分線索，正以車追人全力查緝，並呼籲民眾若發現可疑人士在巷弄徘徊，應立即通報，以免再有住戶受害。

