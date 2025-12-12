寒流急凍花蓮原鄉 張峻整合各界愛心物資即時送進部落

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】近日寒流來襲，山區氣溫明顯下降，位處中央山脈周邊的花蓮山地原鄉首當其衝，低溫對部落鄉親的生活帶來嚴峻考驗。為協助部落家庭安然度過寒流，花蓮縣議會議長張峻主動募集並整合社會各界愛心資源，備妥大量急需物資，於今（12）日完成整備後，分送至秀林鄉、卓溪鄉及萬榮鄉，為山地原鄉部落鄉親送上即時溫暖。

此次由張峻募集的物資內容相當齊全，包含生活必需用品、盥洗用品、消毒用品，並提供三台發電機，另有棉被、睡袋及各式禦寒衣物等，希望在寒冷天候下，為部落家庭提供最實際、最即時的協助，降低低溫對生活與安全的影響。

為協助部落家庭安然度過寒流，張峻（左四）主動募集並整合社會各界愛心資源，分送至秀林鄉、卓溪鄉及萬榮鄉。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

為確保物資能迅速且精準送達，相關物資依各地實際需求分為三批，並透過熟悉地方狀況的人員統籌發放。其中，秀林鄉由縣議員程美蓮主導統籌，並請各村代表及村長協助發放；卓溪鄉則由高傑心助理負責聯繫各村，安排代表及村長到場領取後帶回分送；萬榮鄉方面，則由縣議員簡智隆協助安排，多位代表及村長親自到場領回物資，轉送至各部落。

簡智隆表示，萬榮鄉位於中央山脈邊緣，寒流來襲時氣溫特別低，居住在山區的鄉親感受尤為明顯，感謝張峻議長準備大量禦寒物資，也感謝社會各界的愛心支持，讓部落鄉親在寒冬中感受到實質的溫暖與關懷。

程美蓮則指出，秀林鄉幅員遼闊且地形狹長，屬偏遠地區，平時物資取得不易，此次物資在寒流來襲前即時送達，對部落鄉親而言正是關鍵時刻，有助於提早做好防寒準備。她也特別提到，此次提供的發電機在緊急狀況下可隨時派上用場，對偏鄉部落更顯重要。

張峻（圖中）和服務團隊感謝社會各界善心人士的無私付出。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

張峻表示，這批物資匯集來自社會各界善心人士的無私付出，希望透過資源整合與地方協力，讓關懷真正送進原鄉部落。未來也將持續串聯各方力量，在關鍵時刻為鄉親提供最實在、最即時的支持。

