寒流急凍跌破10度！今晨「12縣市低溫特報」 專家示警：今晚至明晨最冷

生活中心／黃韻璇報導

氣象署針對12縣市發布低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（8）日至明（9日）晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象署針對12縣市發布低溫特報，提提醒今日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。專家也示警「今晚至明晨，最冷！」此外也預估另一波新的冷空氣再度南下會落在週三（2/11）。

低溫特報區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣（註1）有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

臺中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中表示「今晚至明晨，最冷！」（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中表示，今日至明晨，受寒流影響，臺灣各地天氣非常寒冷；最冷階段會落在今晚至明晨，最低溫預測：西半部及宜蘭地區攝氏8至12度，花東及澎湖地區攝氏11至15度，金門地區攝氏6至8度，馬祖地區攝氏5至7度。明日白天起，寒流逐漸減弱並遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島還有零星短暫陣雨發生。

此外，林得恩表示，週二（2/10），臺灣各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。另一波新的冷空氣再度南下會落在週三（2/11），目前評估，強度在東北季風增強與大陸冷氣團等級之間。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，寒流持續南下中，各地風勢強勁，8日籠罩，因為水氣偏多的關係會是非常寒冷的一天，示警「冷凍番薯再現」，尤其北台灣全天就在9至12度間徘徊，感受上特別濕寒。預估8日入夜後到週一（9日）清晨是最冷時刻，提醒大家多注意保暖，並注意身體健康狀況！

