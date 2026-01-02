寒流急凍！台中清晨低溫體感僅5度 20人不適送醫7OHCA 最年輕僅37歲

記者潘靚緯／台中報導

寒流來襲氣溫驟降，台中市消防局統計元旦早上8時至今(1)日上午8時，有20人因急病救護送醫，其中7人無呼吸心跳。(示意圖／資料照)

強烈大陸冷氣團昨（1）日南下，今(2)日清晨最低溫出現在新竹湖口9.6度，低溫加上強勁風勢，台中市清晨低溫13度，西屯區體感溫度僅5度，氣溫驟降讓部分民眾一時無法適應，造成身體不適，台中市消防局統計1月1日8時至1月2日8時，共有20人因急病救護，其中有7人到院前因非創傷性無呼吸心跳，年齡最大89歲，最年輕僅37歲，消防局呼籲民眾要注意保暖。

氣象署今（2）日清晨針對苗栗以北、宜蘭、金門等8縣市發布「低溫特報」，示警2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，低溫黃色燈號（寒冷）縣市，包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，呼籲民眾特別注意。

氣象粉專天氣風險指出，今晚至明晨冷空氣強度將來到最強，空曠地區有望下探7度，2000公尺以上山區有機會下雪，4日冷氣團強度才會減弱。但要留意的是，5日又有冷空氣往南侵襲，下週氣溫也偏低，6日起將有5至6天時間低溫在8至10度左右。

