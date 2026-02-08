寒流急凍 市府啟動跨局處應變

台南市九日降出現急凍的地溫現象，市府災防辦公室啟動跨局處應變措施，提醒民眾加強禦寒。(新聞處提供)

記者翁順利∕台南報導

受鋒面通過影響，輻射冷卻效應，台南市九日將出現急凍現象，清晨的氣溫將降到最低，局部地區會發生七至九度的低溫。市府防災辦公室啟動跨局處應變措施，嚴密戒備發生災害，並提醒民眾做好禦寒措施。

市長黃偉哲八日表示，已要求農業、民政、社會、衛生、消防等相關局處及三十七區區公所，依權責落實各項整備應變作為，持續宣導農、漁、畜牧業者加強防寒措施，並視氣溫變化適時啟動街友、獨居長者及弱勢族群低溫關懷機制，以降低低溫對民生及產業造成的衝擊。

市府秘書長兼災防辦主任尤天厚指出，本波寒流影響期間，台南市早晚明顯轉冷，且因東北風增強，沿海地區有平均風力六級以上或陣風八級以上發生機率，海象轉差，民眾於海邊活動或海上作業務必提高警覺，注意風浪變化並確保自身安全；寒流持續至週四的十二日期間仍維持十三至十四度的低溫，早晚仍明顯偏冷，請民眾持續留意天氣資訊。

消防局長兼災防辦副主任楊宗林則強調，寒流影響期間，民眾居家門窗多緊閉，使用瓦斯爐、熱水器或電暖器具時，應特別注意室內通風狀況，避免一氧化碳中毒，並加強防火及用電安全。

災防辦王雅禾參議提醒，目前正值冬季流感好發季節，寒冷天氣易誘發呼吸道及心血管疾病，民眾應注意手部衛生及咳嗽禮節，減少前往人潮擁擠場所。

記者王勗∕台南報導

近日因寒流來襲、夜間氣溫驟降，民眾拿出各式取暖用品、電器。一月下旬東區一處透天民宅晚間火警，三民眾嗆傷送醫，經初步調查，發現是因使用電暖器不慎引起火災，南市消防局提醒民眾使用電暖器時，務必提高警覺，落實安全使用原則，以保障居家安全。

消防局指出，使用電暖器時必須保持安全距離，須與棉被、衣物、窗簾、衛生紙及沙發等易燃物保持一公尺以上距離，避免在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，避免局部過熱引燃。而部分電暖器會耗氧，若在密閉空間使用可能導致缺氧或一氧化碳中毒的情況，取暖也應留意保持適度通風。

一月東區民宅發生火警，經查發現為使用電暖器不慎導致。(資料照片)

此外，電暖器應放置於平坦、穩固的地板上，避免因翻倒造成危險。電暖器屬於高功率家電，提醒民眾使用專用插座，避免使用延長線或與其它電器產品共用插座，防範過載引火。使用電暖器應確保人離即關原則、避免長時間使用，睡前也應記得關閉。

救災人員提醒，選購電暖器應注意選購貼有商品安全標章的產品，並具備「自動斷電」或「傾倒切換開關」功能。若發生異常聲響、異味或損壞，應立即停止使用並送交專業維修，切勿自行拆解、維修。