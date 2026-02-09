寒流急凍！彰化2天78件疑心梗急症 7起OHCA多發生午後

彰化縣自7日上午8點到9日上午8點的48小時內，彰化縣消防局共接獲78件疑因心肌梗塞或其他疾病的非創傷救護案件。（本報資料照片）

禦寒很重要！寒流來襲下，彰化縣自7日上午8點到今天（9日）上午8點的48小時內，彰化縣消防局共接獲78件疑因心肌梗塞或其他疾病的非創傷救護案件，其有7件是OHCA（送醫前無呼吸心跳）案件，發生時間大都在中午過後，提醒民眾要注意禦寒，若有不適，應及時就醫。

因48小時內就有78件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，讓消防局救護人員忙翻，這78件中有7名患者在送醫前即失去呼吸心跳，其中最高齡的是83歲的鹿港鎮1名婦人，該婦在前天傍晚被家人發現無呼吸心跳，緊急送醫搶救，年紀最輕的則是60歲的1名花壇鄉男子。

根據消防局的統計，這起7起OHCA案件通報的時間點集中在中午過後，尤其是陽光減弱後，氣溫也如溜滑梯下降，昨晚南彰化永靖等氣溫僅約9度，入夜到今天清晨彰化縣體感溫度一度降至4、5度。

消防局強調，雖無法確認78件非創傷救護病因是否與天冷有關，但提醒民眾在寒流來襲期間要注意保暖禦寒，並多留意家長輩狀況，只要發現身體不適或長輩出現異狀，就應趕快就醫。

