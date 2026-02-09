寒流急凍！換新鈔首日人潮暴跌 民眾包緊緊領「五色新鈔」

農曆春節將至，中央銀行宣布的新鈔兌換作業於今日正式展開。本次兌換期間為2月9日至2月13日，共計5個營業日，全台共有台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及中華郵政等8家金融機構參與，設置455個指定兌換據點。

今日上午實際走訪台灣銀行總行，現場氣溫僅11度，民眾全身包裹嚴實前來排隊。陳先生表示，他在早上7點40分即抵達現場，此次預計兌換20萬元，除了為自己準備外，也協助家人及同事換取各種面額新鈔。他指出，上週已先行兌換部分金額，今日主要是補齊五色鈔種，方便包紅包使用。

陳先生觀察，今年排隊人潮明顯較往年減少，與去年同期相比幾乎少了一半。他分析，主要原因應是寒流來襲，昨日至今氣溫偏低，許多民眾可能因天氣寒冷而打消排隊念頭。儘管如此，他仍堅持親自到場兌換，認為這樣更有過年的儀式感，換得的新鈔將放入象徵開運的五色錢，整年留存以祈求好運。

央行表示，7家銀行的372家指定分行，以及中華郵政位於都會區的24家指定郵局，均設置新鈔兌換專櫃。另有59家偏遠地區郵局則於一般營業櫃檯提供服務。為因應民眾對百元鈔的大量需求，規定每人限兌100張，即1萬元；200元、500元及1000元等面額則視各據點庫存狀況酌量供應。

除了臨櫃兌換，多家銀行也提供ATM新鈔提領服務。台灣銀行各分行至少有一台ATM全裝新鈔，兆豐銀行及國泰世華銀行的ATM也酌量提供。中國信託將於2月11日至13日期間，在全台151間7-11門市ATM供應限量千元新鈔。台新銀行則於2月9日至17日，在新光三越、環球購物中心及部分全聯門市設置24小時ATM新鈔提領服務。

台北富邦銀行推出LINE官方帳號預約取號功能，民眾可透過手機線上排隊，隨時查看叫號進度，減少現場等候時間。銀行業者建議，民眾應避開開門初期、中午休息時間及下午3點半結帳前等三個人潮高峰時段。

為提升查詢便利性，央行已建置新鈔兌換地點一覽表，結合Google地圖與QR Code功能，民眾可透過央行官網、臉書粉絲專頁及行動App查詢最近的兌換據點。相關公告也將於2月5日至12日期間刊登於主要報紙。

央行同時鼓勵民眾多利用手機門號轉帳發放數位紅包，響應綠色金融與環境永續理念，既能節省社會資源，也能避免人潮群聚，讓祝福跨越時空傳遞給遠方親友。

