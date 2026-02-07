寒流急凍「最冷時刻在明晚」 局部低溫剩5度

寒流逐漸南下，部分冷空氣已抵達台灣，越晚降溫越明顯。（示意圖／東森新聞）





寒流逐漸南下，部分冷空氣已抵達台灣，越晚降溫越明顯，周日晚間至周一清晨是這波寒流最冷時刻，局部低溫恐下探6度以下，其中大屯山、七星山山頂也有機會降雪。

低溫特報

中央氣象署今（7）日16時50分發布低溫特報，因寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）：台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象署說明

氣象預報員鄭傑仁表示，寒流正逐漸南下，並將在周一清晨前影響全台，各地都要持續留意可能出現較低溫的情況，到了周一、周二，寒流將逐漸減弱，各地氣溫也會慢慢回升，不過周三又有鋒面通過，後續還會有冷空氣南下，屆時天氣將再度出現些微轉變。

鄭傑仁表示，低溫分布方面，明天清晨各地將先出現一波低溫，台南以北及東半部地區，普遍低溫都在14度以下，尤其苗栗以北，以及宜蘭、花蓮一帶，低溫可能只有8到10度左右，離島地區氣溫也明顯偏低。

鄭傑仁說，最需要留意的時間點，落在周日一整天到周一清晨之間，尤其周日深夜至周一清晨，台南以北及東半部地區的低溫普遍只有8到10度左右，高屏、台東地區也可能只有11到12度。特別是周一清晨，整體水氣減少，輻射冷卻效應明顯，不排除新竹、苗栗部分近山區或空曠地區，可能出現6度以下的低溫，這樣的低溫相當顯著，請大家務必特別留意清晨低溫的發生。

鄭傑仁指出，溫度趨勢方面，周一清晨前寒流影響最為明顯，各地都有機會出現偏低溫情形。北部及宜蘭地區明天白天高溫可能不超過12到13度；南部高溫仍有機會來到20度左右或以上，但像中部及東部部分地區，高溫可能也不到16度。

鄭傑仁接著表示，到了周一清晨，各地氣溫仍然偏低，不過周一白天起，高溫將逐漸回升，各地普遍可達16度以上，南部約在20度左右。整體氣溫較為明顯回升的時間，預計落在周二，屆時白天高溫各地都有機會回到20度以上。

最後，鄭傑仁提醒，白天高溫與清晨低溫落差仍大，清晨低溫約在12到16度之間，日夜溫差明顯，尤其在中南部地區，請大家適時增減衣物，注意保暖。

截至16時20分氣象署最新預測，寒流影響期間最低溫預測：北部／宜蘭約5-10度、中部、台南／花蓮約7-10度、高屏／台東約10-12度、澎湖約12度、金門、馬祖約6-7度。（圖／中央氣象署）

