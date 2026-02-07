寒流急凍！桃園13區恐探10度以下 低溫橙燈拉警報

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署已針對桃園市13區發布橙燈低溫特報，今(7)日至8日有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。因應低溫特報，桃園市政府已啟動跨局處應變機制，籲請民眾注意氣溫變化，加強保暖並落實防寒措施。

社會局表示，已藉由物資發放時提醒街友注意低溫資訊，提醒注意天氣變化，留意身體狀況。針對獨居長者啟動關懷服務，由獨老關懷服務單位以電話及關懷訪視，透過緊急救援服務瞭解獨居長者，提醒長輩留意身體狀況，同時持續請兒少、老人、身障機構窗口轉知相關低溫資訊，減少住民外出並提醒注意保暖相關資訊。

衛生局表示，已通知桃園市急救責任醫院急診室加強備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備，因應寒害準備。針對長照獨居長者進行關懷服務，於執行家訪及電訪時加強關懷服務對象，提醒長照個案應留意自身健康狀況、定時服用慢性病藥、注意保暖、瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。另呼籲三高、心血管疾病等慢性病患者及長者，須特別注意日常保暖，並適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生，若有胸悶、頭暈或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，請立即就醫。

觀旅局表示，已向民宿及露營業者群組發送低溫預警訊息，提醒旅客煤炭用火一氧化碳安全及預防水管結冰破管問題，另已通知所轄各景區管理站持續宣導防寒事項並注意園區遊客禦寒措施，另已通知所轄各景區遊客中心持續進行防寒整備及查修工作，協助宣導相關預防事宜及通報各景區寒害及災損情形。

警察局所屬各分局已啟動防寒機制，除巡邏時加強注意轄內身體不適路倒民眾等案件，協助送醫處置外，也注意道路交通安全，如遇有結冰（霜）情形，將妥適管制處置。此外，警察局亦透過各機關設置的51處跑馬燈，宣導轄內民眾預防寒害。

消防局也加強整備救護車上之保暖物品，並加強向民眾宣導防範一氧化碳中毒、用火用電安全措施及避寒作為，民眾若發現疑似一氧化碳中毒的情形，請儘速通報消防局。

交通局表示，已責成客運業者整備預防、定時回報路線營運狀況，如有路面結冰、下雪等交通受阻情形，將透過CMS及桃園輕鬆GO APP發布即時路況訊息，提醒民眾注意。

經發局表示，已與台電公司、台水公司、中油公司及中華電信保持暢通聯繫管道，同時請各事業單位加強巡檢，提供穩定供水、電、氣及通訊。

原民局表示，與復興區公所及原民部落保持密切聯繫，後續將滾動式瞭解相關寒害災情，並請復興區公所加強對族人宣傳注意防寒及寒流後農損提報。

民政局表示，已請橙燈之13區公所以災防群組通知轄內里長協助轉知低溫特報訊息、呼籲里民做好防寒準備並做好災情查通報工作。

婦幼局表示，持續請市府所轄公托機構宣導低溫注意事項及提醒注意保暖相關資訊。

養工處表示，已預請廠商準備雪鏈、水箱防凍劑等預防措施，倘積雪嚴重經通知後再行派機具剷除並配合封路作業。

勞動局表示，已於營造相關社群發布寒害預防宣導，提醒戶外工作者注意天氣變化，並隨時注意自身身體狀況。

教育局表示，已提醒各校留意及啟動禦寒應變措施。

