寒流急凍！週末全台暴跌剩6度 高山有望降雪

今天鋒面通過台灣，明天起寒流正式南下，全台將經歷一波急速降溫過程。氣象署表示，今天受鋒面影響，北部、東北部、東部轉為陰有短暫陣雨天氣，中南部多雲到陰，山區及部分平地有局部短暫陣雨。北部、宜蘭高溫21至24度，東部23至26度，南部25至29度，各地早晚低溫16至20度。

明天週六寒流開始影響，北部、東北部白天高溫驟降至15至17度，中部及花東地區高溫20至23度，南部高溫仍可達25至27度，南北溫差明顯。入夜後氣溫持續下探，中北部、東北部都市地區低溫降至12至14度，空曠地區可能降到10至12度。

週日為此波寒流影響最劇烈時段，北部、東北部白天高溫僅12至13度，中部及花東地區高溫14至18度，南部地區高溫20度以上。週日晚間至下週一清晨將是最冷時刻，中北部、東北部都市地區低溫僅9至10度，空曠地區可能降到6至8度，南部及花東都市地區低溫11至13度，空曠地區也將降到10度或以下。氣象署特別提醒要注意輻射冷卻作用可能造成的極端低溫現象。

降雨方面，明天上午後苗栗以北到東半部持續有短暫陣雨，中彰投一帶轉為多雲到陰，雲林以南維持多雲天氣。明晚到週日清晨，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，週日上午後逐漸轉為多雲，下半天到晚間有放晴機會，中南部雲量較多情況也將持續到週日上午，後續逐漸放晴。

高山降雪預報顯示，明天晚間到週日清晨為降雪機會較高時段，可能降雪高度在2000公尺以上高山，北部、東北部1500公尺以上，中部及花蓮2500公尺以上山區都有機會出現冰霰或降雪，但因水氣不多，降雪量預估有限。

下週一冷高壓出海，環境漸轉為偏東風，空氣仍較偏乾，除東北部、東部雲量增多可能有零星降雨外，其他地方維持多雲到晴天氣。溫度將自白天起回升，北部、東北部白天高溫15至17度或以上，中部及花東地區高溫18至21度或以上，南部高溫21至23度或以上。

下週二天氣穩定，溫度再上升，但下週三至下週四又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級，屆時迎風面北部、東半部降雨機會增多，溫度將再度下降轉冷，但預估轉冷幅度沒有週末這波強烈。氣象署提醒民眾密切注意天氣變化，做好保暖措施。

