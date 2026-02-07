寒流急凍12縣市！1縣市最低下探6度 下週「短暫回暖」時間曝光

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

回暖才沒幾天，寒流又要來了！中央氣象署今（7）日針對12縣市發布低溫特報，多地清晨低溫跌破10度，連江縣更下探6度，體感相當寒冷。氣象署提醒，此波寒流影響時間將持續至明（8）日晚間，不過下週二（10日）氣溫可望回升。

中央氣象署今（7）日針對12縣市發布低溫特報，多地清晨低溫跌破10度，連江縣更下探6度，體感相當寒冷。（示意圖/資料照）

氣象署今日傍晚針對12縣市發布低溫特報，此波寒流影響時間為7日下午至明（8日）晚上，橘色燈號（非常寒冷）涵蓋新北、基隆、台北、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、宜蘭及金門，夜間與清晨有持續10度左右或以下低溫的機率；連江縣恐出現6度左右低溫。黃色燈號（寒冷）則包括台中與花蓮，低溫可能跌破10度，民眾須留意保暖。

廣告 廣告

隨著寒流減弱，氣象署預估下週二起各地氣溫逐步回升，白天明顯轉暖，部分地區高溫可回到25度上下，但早晚仍偏冷。水氣同步減少，全台多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

不過，下週三（11日）起另一波冷空氣接力南下，鋒面通過加上東北季風或大陸冷氣團增強，北部及宜蘭氣溫再度下滑，並轉為濕冷天氣，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，下週四（12日）受東北季風或大陸冷氣團影響，各地清晨與夜晚偏冷，白天回溫幅度有限，民眾需留意保暖。

更多FTNN新聞網報導

變天了！週末越晚越濕冷 回暖時間曝光

清晨8度探底！強烈冷氣團罩全台 專家曝「轉晴回暖」時間點

冷到發抖！北台整天濕冷多雨 專家曝回暖「關鍵時間點」

