寒流急凍70%猝死發生在家中！醫揭清晨「致命習慣」曝保命5字訣

冬天氣溫驟降，常發生猝死案例。（示意圖／Pexels）

強烈大陸冷氣團來襲，全台急凍，氣溫驟降不只讓人冷得打哆嗦，也讓心血管疾病風險大增。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，冬季清晨是心血管意外高峰期，尤其清晨6時至10時最常發生猝死事件，而且多達七成猝死案例發生在自己家中，包括臥室、浴室與客廳，令人警惕。

黃軒指出，許多人冬天在戶外會包緊緊，但在家中卻容易放下戒心，導致從溫暖被窩起身、或突然進入寒冷空間時，血管劇烈收縮、血液黏稠度升高，可能引發中風或心肌梗塞，成為致命關鍵。

廣告 廣告

他整理出「保命5字訣：慢、熱、起、穿、行」，提醒民眾從起床一刻起就要謹慎對待寒冷帶來的生理衝擊。

慢：分段起床防頭暈

剛醒時應先躺平30秒、再坐起30秒、最後慢慢下床，讓血壓平穩過渡，避免暈眩跌倒或心血管負擔過大。

熱：在床上按摩伸展

利用被窩溫度進行簡單伸展與手部按摩，幫助血液循環，減少血管痙攣風險。

起：起床後先喝溫水

補充一杯溫水能提升體溫、促進循環，降低血液黏稠度，是啟動身體的關鍵。

穿：立刻穿暖衣物

建議起床後立刻穿上保暖衣物，尤其襪子、帽子與手套不可少，並採「多層次穿衣法」，避免冷空氣直擊身體。

行：避免立即洗澡或晨練

剛起床不宜馬上洗熱水澡或用冷水洗臉，應先讓身體逐漸暖和。晨間運動建議延後至10點後進行，並選擇低強度活動如散步、太極、瑜珈等。

黃軒也提醒，室內環境應維持20至24°C，夜間至少18°C以上，並搭配加濕器讓濕度維持在40~60%。此外，冬季常引發情緒低落，建議透過聽音樂、聊天等方式調節心情，維持良好作息。高風險族群更應定期監測血壓，若出現胸悶、心悸、頭暈等症狀，應立即就醫。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰

F-16花蓮外海失事！即時影像拍下「海面炸火光」 疑墜機瞬間曝光