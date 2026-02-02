寒流恐來襲！週六氣溫溜滑梯「下探6度」越晚越冷

週末恐有寒流來襲。（圖／方萬民攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）2日20時模式模擬指出，今（3）日大陸冷氣團略為減弱，北台灣仍偏冷，其餘地區白天舒適，早晚氣溫偏低。水氣減少，北部多雲，中南部天氣晴朗，東半部偶有局部短暫降雨。

各地區今天天氣概況如下：北部氣溫介於13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度，白天整體溫暖舒適，但早晚溫差大，須注意保暖。

展望明日至週五（4日至6日），大陸冷氣團將逐日減弱，各地白天維持晴朗舒適，早晚則因輻射冷卻影響，平地部分縣市最低氣溫可能下探10度以下，提醒民眾注意日夜溫差與衣著調整。

不過，根據最新模式模擬，週五（6日）午夜前後將有鋒面抵達，北部地區轉為降雨並開始降溫。預估週六（7日）起至下週一（9日），中部以北濕冷有雨，氣溫逐漸下降，甚至可能愈晚愈冷。吳德榮指出，這波南下的強烈冷空氣，根據歐洲模式最新調整，強度略為提升，有機會達到「寒流」等級，台北測站可能下探至10度，本島部分平地縣市的最低氣溫甚至可能降至6度以下。

儘管如此，吳德榮強調，這波冷空氣即便達「寒流」標準，其強度仍遠不及俗稱的「霸王級寒流」，兩者差異甚大，民眾無須過度恐慌，但應密切關注未來幾日的氣象模式調整與官方發布。

氣象專家林得恩也表示，今日白天起，受大陸冷氣團開始減弱影響，氣溫逐日回升，天氣也漸轉趨穩定。直到週六（7日），新一波強冷空氣再度南下，氣溫將再明顯下滑，尤其是迎風面的北部及東北部地區濕冷體感特別強烈；其它地區早晚亦轉為涼冷。目前評估，這波延時較長，至少冷到10日，影響範圍較大，強度至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，歐洲EC-AIFS數值模式在今晨最新模擬結果顯示，還有再升等為首波寒流的機會；不過，時間尚久，不確定性仍高，團隊繼續追蹤監測守視。

下週二（10日）白天起至週三（11日），冷空氣影響將逐日減弱，各地天氣逐漸回暖，白天氣溫上升，但夜間因輻射冷卻效應，清晨部分縣市平地仍可能出現10度以下低溫。

此外，下週三（11日）晚間起，另一波冷空氣將再度南下，迎風面雲量增加，局部地區轉為有雨；預計至下週四（12日）天氣再次好轉，惟氣溫仍偏低，提醒民眾外出注意保暖。

