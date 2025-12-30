寒流恐元旦後報到？全台這天轉冷連凍4天 「2族群當心」

生活中心／陳慈鈴報導

強烈大陸冷氣團即將報到，不排除有增強為寒流之趨勢。（示意圖／資料照）

冷空氣一波接一波，濕冷的天氣讓人格外難熬。跨年即將到來，有些地方已經注定在濕冷中度過。未來的天氣又會如何變化呢？氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟變時間將會在元旦後。

氣象報馬仔表示，下波氣溫明顯轉變時間約落至1月2日晚間，要特別留意本週五強冷空氣強度變化，氣象署已於最新一報將其升格為強烈大陸冷氣團強度，亦不排除有增強為寒流之趨勢，該波冷空氣南侵速度相當快，北部及東北部地區白天率先轉冷，中南部地區入夜後降溫將會來得又急及明顯，有快速降溫之訊號，各地將會冷的非常有感。

氣象報馬仔說明，本次冷的期程相對較長，預計將會持續至1月5日清晨，提醒家中長輩，特別是心血管疾病、慢性病患者，請務必加強保暖措施及避免清晨低溫時段外出。

氣象報馬仔提醒，12月30日起至1月1日期間，東北季風強度再增強，桃園以北及東北部地區有局部降雨，惟新北沿海、基隆地區及北部山區降雨較為明顯，局部地區有大雨發生，上述地區的朋友外出記得攜帶雨具。

