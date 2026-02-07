寒流恐降冰霰 高山路段擬提前管制

受寒流影響，高山路段有結冰與降冰霰機率，不排除提前管制。（宜蘭縣消防局提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

公路局指出，依據中央氣象署發布氣象情資，七日寒流南下低溫影響發布低溫特報橙色燈號（非常寒冷），入夜後氣溫持續驟降影響至二月九日清晨，宜蘭高山地區環境水氣增多，天氣濕冷，氣溫將下降至冰點；中橫公路宜蘭支線台七甲線三十至五十公里（南山至勝光）及北橫公路台七線四十七點四至八十五五公里（巴陵至百韜橋）路段因位高海拔區域，路面有結冰與降冰霰（雪）機率。不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施。

廣告 廣告

公路單位將視高海拔山區路段路面結冰情況，預計應變及管制措施如下：台七甲線三十公里（南山）至五十公里（勝光）、台七線四十七點四公里（巴陵）至八十五點五公里（百韜橋）如路面局部結冰時，將立即除冰或進行防滑措施；較長路段結冰，無法立即除冰及無法提供車輛安全通行時，將發布限加掛雪鏈管制通行；視現場氣候及路面狀況，亦不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施，限掛雪鏈管制時，甲、乙類大客車及慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局請用路人應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈並小心慢行，以因應高山低溫造成路面結冰或降雪情形。管制路段視現況機動調整。