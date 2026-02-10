寒流才走！週三強冷空氣又襲 春節除夕變天北部濕涼

隨著寒流逐漸減弱，今日各地氣溫持續回升，西半部、宜花及澎湖地區低溫約13至16度，台東地區15至17度，金門地區10至12度，馬祖地區8至9度。

白天在陽光照射下相當舒適，各地高溫約20至25度，南部地區溫度更高，但中南部民眾須注意日夜溫差可達9至11度。氣象專家林得恩表示，下一波強冷空氣將於週三至週四清晨報到，強度初步評估介於東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。

屆時北部及東北部地區氣溫將稍微下降，其他地區則維持早晚偏涼。降雨方面，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週四白天起，冷空氣開始減弱，各地氣溫再度回升。週五至週末隨著風向轉為東南風，溫度將進一步上升，白天可達26至27度，陽光下會感覺溫暖甚至有點熱。

13日至15日小年夜期間，天氣回穩，各地大多為晴到多雲，低溫約16至19度，高溫20至27度，僅東部地區及恆春半島有零星短暫雨。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，春節假期天氣變化較大。16日除夕將有一波鋒面及東北季風南下，東北季風將持續至19日初三，北部年假前半段偏濕涼。除夕當天桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，南部地區水氣相對較少。

氣象署提醒，13日晚間至14日清晨北部地區，以及15日中部以北地區及馬祖易有低雲或霧，將影響能見度，用路人須特別注意。氣象粉專預測，下一波較強的冷空氣預計在2月下旬，約是過年假期後半段才會報到，民眾可提前做好準備。

