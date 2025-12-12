寒流拉警報年輕人中風風險升高 桃園醫院籲把握黃金復健期





近日寒流來襲、氣溫驟降，不少民眾早晚明顯感受到劇烈溫差。醫療端也觀察到，中風相關症狀的就醫人次在冬季常有上升趨勢，許多人甚至在毫無預警下突然出現手腳無力、臉部歪斜或口齒不清。隨著飲食精緻化與生活型態改變，中風患者正逐漸年輕化，加上冬季低溫造成血管急速收縮，更使年輕族群的中風風險明顯提高。

對於處於工作與家庭雙重責任期的年輕患者而言，中風的衝擊往往更深，不少人會焦慮地問：「我還能回到原本的生活嗎？未來會不會一輩子都需要被照顧？」衛生福利部桃園醫院護理師盛子嘉表示，年輕型中風雖來得突然，但患者的復原潛力相對較佳，關鍵就在於掌握「黃金復健期」。她指出，中風後三到六個月是大腦可塑性最強的時期，大腦有機會透過復健重新建立神經連結，因此及早、持續的復健訓練對恢復功能相當重要。

在臨床復健中，職能治療扮演著協助患者重新回到生活的重要角色。桃園醫院職能治療師黃暐瑄說明，職能治療不僅是手部活動練習，更強調重建日常生活能力，包括自我照顧、家庭角色與工作功能。黃暐瑄也提到，桃園醫院近年導入機械手臂復健、高科技訓練設備與 Xbox 體感遊戲系統，讓患者即便在冬季寒冷的室內環境中，也能進行高效率、沉浸式的復健，提升訓練動機與成效，協助患者逐步重返家庭與職場。

隨著冬季中風風險悄悄升高，護理師盛子嘉提醒民眾務必提高警覺，只要牢記「微笑、舉手、說你好」三步驟，就能快速辨識中風前兆——觀察是否能正常微笑、是否能順利抬起雙手、說話是否清晰。若任一項出現異常，都可能是急性中風警訊，應立即送醫，把握黃金治療時間，以降低後遺症與死亡風險。



