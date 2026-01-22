寒流持續發威!!心臟科醫師推薦：三招預防心肌梗塞

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

每到冬天，寒冷的氣溫不只讓人直打哆嗦，也悄悄提高心血管疾病的風險。許多人以為心肌梗塞只是老年人才會發生的疾病，但醫師提醒，年輕人、三高族群，甚至生活壓力大、作息不規律的人，也可能在不知不覺中成為受害者。

國泰綜合醫院心臟內科主治醫師郭志東指出，冬天心肌梗塞高發，與氣溫驟降、血壓波動以及生活習慣密切相關，而且不要以為自己年輕、沒症狀就輕忽，冬天的心血管保健要從日常做起。他建議，透過減少溫差的刺激、控制三高與適度運動，每個人從平日就要做起，保養自己的心血管健康，才能避免心肌梗塞的危險突如其來，讓你在寒冬也能守住心臟的安全。

面對冬天心血管高風險，郭志東建議每個人都可以從三個簡單生活習慣著手：

1.減少溫差刺激

冬天氣溫驟降，血管會因寒冷收縮，血壓容易快速上升，這對心血管健康是一大負擔，因此，減少溫差刺激，是預防心肌梗塞的重要一環。即使只出門短時間，也要做好保暖，尤其手腳、頸部與脖子，這些部位一旦受寒，血管容易收縮，心臟負擔增加，郭志東建議分層穿衣，方便進出室內時隨時調整，避免溫差過大。

許多人早晨一醒來就快速鑽出被窩，這時血壓可能突然飆高，對心臟是一種潛在壓力；建議先在床上伸展、慢慢坐起，再站立行動，讓血液循環逐步適應；要出門晨運也是一樣，先在家中玄關處做暖身操，讓身體暖起來。

總之，冬天日常生活中只要注意不要讓血管承受過大溫差，避免急速的溫度變化，就能大幅降低心血管事件的風險。



2.控制三高（高血壓、高血脂、糖尿病）

心血管疾病的高風險族群，多半與「三高」密切相關：高血壓、高血脂、糖尿病。這三項慢性疾病如果沒有好好控制，血管內的斑塊容易堆積，增加心肌梗塞、腦中風等嚴重心血管事件的風險，因此，日常生活中務必做好「三高管理」。

對有高血壓或糖尿病的患者而言，規律服藥是最基礎、也是最有效的控制方式。血壓控制不穩定時，血管內壓力波動容易讓冠狀動脈內已有的斑塊破裂，進而形成血栓。建議早晚測量血壓，將數值記錄下來，並定期回診讓醫師評估是否需要調整藥物，即使感覺身體「沒問題」，也不能自行停藥或隨意調整劑量。

高鹽、高油脂食物會讓血壓和血脂上升，也容易造成體重增加。建議多選擇新鮮蔬果、全穀類、優質蛋白質，少吃油炸、加工食品，湯汁不要喝過量，尤其冬天喜歡的火鍋、薑母鴨、麻辣鍋，更要控制份量。

血脂、血糖異常初期通常沒有明顯症狀，許多人自認健康，其實血管已悄悄受損。建議至少每三到六個月追蹤一次血糖和血脂，必要時搭配心電圖、頸動脈超音波等檢查，及早發現問題，醫師可以根據檢查結果調整飲食、運動計畫或藥物，避免問題惡化。

3.適度運動

很多人一到冬天就因寒冷、濕氣或懶得出門，而減少運動量，殊不知這正是心血管疾病高發的危險期。運動不足會讓血管彈性下降，血液循環變差，血壓、血脂容易失控，長期下來增加心肌梗塞和中風的風險。

郭志東強調，冬天能動就要動，天天累積才有效。」意思是，即便每次運動時間不長，只要持續、規律，累積下來對心血管的保護作用非常顯著。

不想出門也沒關係，室內就可以做很多簡單運動，伸展運動能幫助全身血液循環，活動關節，減少僵硬；在家中或公寓走廊來回快走，增加心跳率，促進心肺功能；可以用自重或小啞鈴做手臂、腿部運動，維持肌肉量，促進新陳代謝。每週至少累積 150 分鐘中等強度運動，可分散到每天進行 20～30 分鐘，重要的是規律性，比追求高強度更有效，要注意運動前後注意保暖，避免血壓因溫差突然波動。

運動不只是燃燒熱量，更是保護血管健康、維持血壓穩定的重要方式。即使冬天寒冷，只要每天累積一點運動量，也能大幅降低心肌梗塞發生的風險。

良好生活習慣，是心血管的最佳保險

郭志東說明，預防心肌梗塞不是冬天才開始，而是每天都要做。健康的五大基本線包括

少菸、不抽最好

戒菸越早越好，5 年後心血管疾病風險可下降一半以上。 飲食少油少鹽

湯不要越喝越多，重口味食物容易增加血壓與血脂。 規律運動

每週至少累積 150 分鐘，重點在「規律」而非強度。 充足睡眠

長期熬夜會增加高血壓、血管發炎與心臟負擔。 定期健檢

年度檢查血壓、血糖、血脂，必要時加做心電圖或頸動脈超音波。

郭志東提醒，別怕做檢查，反而要怕的是許多人覺得自己「沒症狀就沒事」，但他強調，早期檢查可以避免進急診，甚至不需要支架治療，其實很多患者透過藥物控制、飲食運動，就能維持10、20年的健康狀態。

郭志東提醒，心肌梗塞不是只有老人中招，年輕人、三高患者、高壓生活族群，都有可能成為受害者。因此，透過減少溫差刺激、控制三高與適度運動，每個人都能為心血管健康「投保」；早期檢查與良好生活習慣，是避免跑急診與裝支架的最好方法。

