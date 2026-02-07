寒流持續發威！本島平地最低溫恐探「6度以下」 下波冷空氣週三報到

今（8）日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，西半部及宜蘭低溫約8至11度。氣象專家指出，今晚到明（9）日清晨寒流續影響，台北測站有觸及10度的機率，本島部分平地最低溫也可能降至6度以下，後續到週二（10）清晨在輻射冷卻加成下仍非常寒冷，週二白天起冷空氣逐漸減弱回溫，週三（11）下午起另一小股冷空氣再南下。

根據中央氣象署資料，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地多雲到晴。氣象署也針對基隆北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣發布大雨特報，有局部大雨發生的機率。

廣告 廣告

氣象署針對「5縣市」發布大雨特報。圖／翻攝自中央氣象署網站

氣溫方面，寒流影響下，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，其中北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖，使用瓦斯熱水器請留意通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業也請慎防寒害。離島天氣方面，澎湖陰時多雲，13至15度；金門晴時多雲，7至12度；馬祖晴時多雲，6至8度。

氣象署也發布低溫特報，今（8）日至明（9）日清晨受寒流影響，各地非常寒冷，局部地區有持續10度左右或以下氣溫的機率。新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣及金門縣為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；台中市及花蓮縣則為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率，請加強保暖並注意防範。

氣象署針對「12縣市」發布低溫特報。圖／翻攝自中央氣象署網站

另外，若溫度與水氣條件配合，今日南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，高山氣溫偏低，路面易結冰、濕滑，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物也須防範霜害。

至於後續天氣變化，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的專欄文章中提醒，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩日受寒流影響，各地寒冷，天氣逐日轉乾，今日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨，明天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。吳德榮指出，今晚至明日清晨台北測站有觸及10度的機率，可視為入冬、今年以來的第2波「寒流」，但不宜稱作「最強寒流」，本島縣市平地最低氣溫則可能降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。

展望未來天氣，吳德榮說明，最新模式模擬顯示，週二（10日）清晨在輻射冷卻加成下仍非常寒冷，本島部分平地仍可能出現6度以下低溫，週二白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫回升，週三清晨仍可能因輻射冷卻出現低溫。週三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增多，東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降仍偏冷；週四（12日）轉為晴時多雲、氣溫略升，週五至「年初一」（13至17日）各地晴朗穩定、回暖如春，但因輻射冷卻效應，日夜溫差仍偏大。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

寒流來襲喝粥最養身！ 中醫揭5大吃粥好處

日本大選遇寒流大雪攪局！ 部分選民提前投票

寒流來襲！台南以北驟跌「北部體感剩2度」 北部1000公尺有望降雪