寒流持續衝擊！ 日多地積雪量超過往年平均5倍

日本海一側連日降下大雪，青森發布雪崩警告，許多民眾住家被大雪覆蓋。（示意圖／Pexels）





日本接連寒流衝擊，部分地區的積雪量已超過往年平均的五倍以上。日本海一側連日降下大雪，青森發布雪崩警告，許多民眾住家被大雪覆蓋，出入困難，也因大雪造成多起交通事故，其中一輛載有七名孩童的娃娃車，在雪中打滑。

大雪覆蓋大地，日本迎來嚴冬。青森的積雪已超過160公分，是平常的兩倍，生活變得相當困難。

記者：「在青森的社區，人們在大雪當中壓出一條通道，但要在這樣冰雪上行走，依舊相當困難。」

民眾醒來後，才發現上班的地方被雪覆蓋，只好先剷雪。另一名民眾則用推車，為自己清出一條道路。

民眾：「大約這樣做了一個小時。」

屋頂上的積雪也成為潛在危機，因為房屋可能被壓壞。災害救災法也已準備好，當地中學生自願來幫忙。

山形縣超過1.5公尺積雪，中學生在雪中一鏟一鏟地清理，希望幫助當地長者維護家園。

中學生：「這是辛苦的工作，但很高興能夠幫助社區的民眾，會繼續來幫忙。」

這場大雪也影響交通，市區馬路兩旁堆滿厚雪，只剩一線車道。青森也發出雪崩警告。在京都，發生多起交通事故，包括幼兒園娃娃車事件，七名孩童在車上打滑，所幸孩童都安全。

日本氣象廳預報，降雪量預計將持續增加，提醒民眾要特別留意安全。

