寒流擋不住人情味 大溪警送暖關懷獨居長者與弱勢家庭

大溪警送暖關懷獨居長者與弱勢家庭。





年節將近，為關懷轄內獨居弱勢民眾、傳遞社會溫暖，桃園市政府警察局大溪分局永福派出所副所長江敏雄，日前結合觀音根滿慈善基金會，並攜手大溪區永福里里長廖千樺，於日前中午前往永福里轄內獨居弱勢家庭，辦理寒冬送暖關懷活動，共計關懷10戶。

此次活動由觀音根滿慈善基金會捐贈米粉、白米、麵條、醬油、沙拉油、茶葉等多項民生物資，希望在寒冬時節補足弱勢家庭生活所需，減輕其生活負擔，也讓受關懷的長者與住戶感受到社會滿滿的溫暖與支持。

廣告 廣告

大溪警分局表示，透過警政單位、宗教團體與里辦公處攜手合作，不僅能即時掌握轄內弱勢族群的實際需求，也讓關懷力量深入社區，將溫暖落實到每一個角落。

分局長徐章哲呼籲，寒冬最需要的是人與人之間的溫度，透過一次次實際行動，讓關懷走進社區、走進家中，期盼凝聚更多善的力量，陪伴弱勢族群安心過節；警方也將持續站在第一線，成為民眾最溫暖的後盾。

更多新聞推薦

● 政院召開「穩定物價小組」會議 拍板春節期間汽、柴油凍漲