寒流擋不住民意暖流 五千人擠爆挺邱建富出線

▲彰化縣長參選人邱建富舉辦彰化富 Wonderful 團結晚會，現場湧入超過五千名支持者擠爆會場，凍蒜聲此起彼落，凍蒜聲此起彼落、氣氛沸騰。（記者方一成攝）

寒流來襲，彰化卻暖到爆！民進黨彰化縣長黨內初選電話民調前的關鍵黃金週末，擬參選人邱建富十三日晚間舉辦「彰化富 Wonderful 團結晚會」，現場湧入超過五千名支持者擠爆會場，凍蒜聲此起彼落、氣氛沸騰，展現基層超高溫度，邱建富演講完後天下起雨。

值得一提的是，前立委江昭儀更是「負傷上陣」堅持出席力挺。江昭儀日前陪同邱建富進行「彰化騎郵」行程，年逾八十歲仍全程跟騎，最後一段路卻因路面坑洞不慎摔車受傷，儘管身體不適，江昭儀仍堅持一定要到場力挺邱建富。他強調，當年邱建富在彰化市高票連任，成功替民進黨在彰化市攻下關鍵綠營版圖，「這樣的人才，不該被埋沒，我支持他到底。」

邱建富登台致詞時數度情緒激動表示，正是來自基層鄉親、前輩一路不離不棄的支持，讓他更加堅定走到最後的決心。他指出，自己是所有參選人中唯一沒有任何官職的一位，許多鄉親因顧慮人情壓力無法公開表態，卻私下給予鼓勵、默默幫忙顧票，「這些我都記在心裡，也更清楚自己肩上的責任有多重。」

回顧從政歷程，邱建富表示，為了這一刻已經準備整整十二年，這七年多來沒有一官半職，但每逢選戰就屢屢被傳出「要被安排什麼官、什麼位」，事後證明全是空穴來風。過去為了黨內團結、顧全大局，只要黨中央協調，他都選擇退讓，但一次次的退讓，換來的卻是失望。「這一次，我不再接受勸退，我準備了十二年，一定會走到最後。」

邱建富強調，只要民調公平、公開，他願意接受任何結果，並全力支持民調出線者，因為過去不是民意不要他，而是制度卡住他。他並轉述前總統陳水扁曾直言，「他準備了十二年，輪也該輪到他。」

邱建富表示，自己是目前所有參選人中準備最完整的一位，無論是縣政白皮書，或針對縣政議題的即時回應與具體對策，都是務實、可執行的方案。針對近期國會再度出現亂象，他也提醒，民進黨在立法院的關鍵少數席次絕不能流失，相關警示早在罷免行動後就已提出，並非為了初選才「放炮」。

邱建富表示，自己是中部地區唯一成功連任、且順利交棒的民進黨首長，連任得票率突破五成，卸任前支持度更高達八成，「要打破民進黨一屆魔咒，我有信心，也有實績。」邱建富強調，自己具備完整首長歷練，縣政一上任就能馬上上手，市長任內更是調和鼎鼐，沒有任何重大陳抗。

針對外界點名有其他候選人衝擊領先群，邱建富也向支持者喊話，呼籲鄉親堅定信念、集中力量支持目前領先、最有勝算的人選，「支持邱建富，讓真正的民意不要被忽視。」