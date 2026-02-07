社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

民眾好心幫忙報警結果意外揪出毒駕！新北市淡水有民眾發現，違停的自小客車駕駛在車內昏睡，擔心是因為氣溫驟降，猝死在裡頭，於是協助報警，沒想到警方到場把人叫醒後，發現駕駛神情恍惚，副駕駛座上還擺放大量毒品，檢驗後，駕駛果然呈現安非他命等毒品，陽性反應。

員警:「下車啦，你旁邊那什麼東西。」車內警報器大作，男子睡眼惺忪被警方叫醒，只見他反應遲鈍、神情恍惚，警報器響了這麼久，也沒打算要關掉，眼尖員警這時發現，副駕駛座上有可疑物品。員警vs.連姓男子:「針孔還有不明的粉末包我們都帶回去喔，吼! 蛤! 沒關係我們一起帶回去好不好。好。」員警搜索車內，查獲大量毒品及吸食器，其中還有4包印有美劇"絕命毒師"樣式的毒品咖啡包，但他不是絕命毒師，而是玩命毒駕，因為他吸了毒，還開車上路。

寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕

員警vs.連姓男子:「帶回去驗一下好不好，因為你狀態看起來...。嗯嗯好。」毒駕被逮，就是因為有民眾在新北市淡水中山北路一段上發現這名47歲連姓男子，昏睡在車內，擔心他失溫才報警，事後警方調查，男子已在車內呼呼大睡7小時，原本要來附近看診，但吸毒上路，途中藥效發作才昏睡。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「連男經毒品唾液測試，呈安非他命及大麻等多樣毒品陽性反應。」









寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕

氣溫驟降，熱心民眾擔心有人在車內猝死，沒想到意外揪出毒駕，寒流救命變成緝毒現場。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕

