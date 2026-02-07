寒流救命變緝毒！男豪車內昏睡7小時 警意外揭毒駕

（淡水警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

淡水警分局於日前查獲一起毒駕案件，一名47歲連姓男子疑似因吸毒藥效發作在進口豪車內昏睡長達7小時，由於當天寒流低溫，路過民眾擔心其發生失溫意外報警求助，卻讓警方意外破獲車內藏有大量各類毒品，及時阻止一名「喪屍駕駛」上路釀災。

淡水警分局指出，上個月27日17時許，民眾發現淡水大義街有輛自小客車違停，駕駛疑似昏睡車上，由於當天寒流低溫，擔心駕駛身體不適，遂通報警方到場查看，員警抵達後發現該車自上午10時起便停放原地，近乎7個小時未移動，員警隔窗觀察發現連男躺臥駕駛座陷入昏睡，而副駕駛座則散落多枚菸彈、毒品針筒及毒品咖啡包等物品，員警隨即用力拍打車窗，費了一番工夫才將人喚醒，連男下車時面對盤問仍神情極度恍惚、語無倫次，顯見毒品藥效尚未退去。

廣告 廣告

碓派出所所長周名鴻。（淡水警分局提供）

淡水警分局提到，員警隨後在車內查獲大量毒品及吸食器，包括依托咪酯菸彈1顆、殘渣8顆、未使用菸彈9顆、菸油1罐，以及印有美劇《絕命毒師》圖樣的毒品咖啡包4包、安非他命1包與吸食器具。

淡水警分局表示，員警將連男帶返派出所，經其同意接受篩檢後，呈現大麻、依托咪酯、鴉片類及卡西酮等多項毒品陽性反應，全案警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局呼籲，毒品不僅嚴重危害身心健康，新興毒品如「喪屍菸彈」更可能導致意識迷幻、行為失控，對公共安全造成極大威脅。民眾若發現路邊車輛異常或駕駛神情恍惚，應立即撥打110報案，共同守護用路安全。