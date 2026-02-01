寒流救星！早餐有吃「這一物」真的比較不冷 怕冷族最缺這3種營養

最近寒流一波波，你衣服穿再多還是冷到發抖？甚至手腳冰冷、愈冷愈累？這不是你體質差，而是身體開啟「省電模式」！營養師陳珮淳指出，想讓身體暖起來，是要從體內「點火」。快來看看怎麼吃，才能把發熱系統補齊！

衣服穿夠還是冷？原來身體正在「省電」

營養師陳珮淳解釋，冬天怕冷，常常不是「衣服不夠」，而是身體為了保暖在省電；這會導致血管收縮讓循環變慢、神經調節反應慢半拍，加上冬天容易默默缺水讓血流更卡。

這也是為什麼很多人會出現手腳冰冷、怎麼穿都不暖、愈冷愈累，甚至有時站起來還會頭暈的狀況。陳珮淳營養師強調，這是身體正在用最低耗能撐過冬天。

想要暖起來？營養師教你2大關鍵

想要擺脫手腳冰冷，陳珮淳營養師建議要做2件事：第一是讓身體有發熱材料，第二是讓血管與神經的調節反應順暢。

只要吃對營養，就能讓身體從裡面暖起來。陳珮淳營養師整理「暖心營養素7寶」，讓你這個冬天不再發抖。

7大「暖心營養素」清單 吃出行動暖氣

1.薑辣素：啟動身體的「點火開關」

薑辣素可刺激血液循環、增加末梢血流，讓你感覺「暖不是錯覺，是血真的流過來了」。

食物來源：生薑、薑茶、薑湯。

適合族群：手腳冰冷、早上很難暖起來的人。

2.辣椒素：身體的「燃燒引擎」

辣椒素能刺激交感神經、短暫提升產熱反應，是一種「代謝被叫醒」的感覺。

食物來源：辣椒、辣椒粉、微辣料理。

注意事項：腸胃敏感者小量嘗試、避免空腹。

3.肉桂＋黑胡椒：循環加速器

肉桂能促進循環、幫助血糖穩定；黑胡椒則能溫和刺激血流、讓暖感持久。

食物來源：肉桂粉、肉桂茶、黑胡椒調味。

適合族群：怕冷又容易累的人。

4.碘＋鎂＋鐵：體溫調節幕後功臣

陳珮淳營養師表示，這組是「暖不起來的人最容易缺的組合」，少任何一個，熱都會卡在半路。碘（食物如海藻、海帶）負責代謝與體溫調節；鎂（食物如深綠色蔬菜、堅果）負責神經與血管放鬆；鐵（食物如紅肉、豆類、綠花椰菜）則負責把熱送到末梢。

適合族群：女性、外食族、壓力大族群特別要注意。

5.蛋白質＋好脂肪：身體的「暖氣材料」

蛋白質本身產熱，脂肪提供隔熱與續航力。陳珮淳營養師直言，早餐有蛋白質的人，冬天真的比較不冷。

食物來源：蛋、魚、雞肉、豆製品、酪梨、橄欖油。

6.複合碳水：穩定供熱的續航電池

這類食物消化慢、能量穩定，讓身體不會忽冷忽熱。

食物來源：地瓜、南瓜、糙米、全穀類。

適合族群：一冷就沒精神的人很適合。

7.草本茶：溫暖＋補水的雙重角色

冬天缺水血流會卡，透過溫熱刺激加上補水，能讓血液流得動。取代冰飲，就是暖身的第一步。

建議飲品：薑茶、草本茶（如桂圓紅棗茶、薑黃茶）、溫熱湯品。

陳珮淳營養師強調，怕冷不是你不耐寒，而是身體的「發熱系統」還沒備齊，趕快檢查你的餐盤，把這些營養補齊吧！

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／陳珮淳營養師

