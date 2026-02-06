寒流明來襲 行政院啟動獨居長者低溫關懷
寒流將在明天來襲，中央氣象署預估這波體感最低僅2℃，行政院長卓榮泰今（2/6）指示召開情資研判會議。行政院災防辦表示，本次寒流呈現先濕冷後轉乾，已整合部會資源應變，包括嚴防農漁寒害、針對獨居老人及街友啟動「低溫關懷機制」、落實居家防火與防中毒整備及監測高山路冰與海象預警等。
行政院發布新聞稿指出，依據中央氣象署最新情資，7日起寒流逐漸影響台灣地區，預計8日至9日清晨為低溫影響最劇期間，北部、金門及馬祖為低溫最明顯區域，卓榮泰要求行政院災害防救辦公室召開情資研判會議。
行政院災防辦指出，寒流將為先濕冷後轉乾，已整合部會資源落實應變工作。嚴防農漁寒害與禽流感疫情部分，已指導農、林、漁、畜禽養殖業落實防寒保溫措施，並嚴防高海拔山區霜害，也會加強禽流感監測，落實生物安全防疫。
針對獨居老人及街友，政府已啟動「低溫關懷機制」並由衛生福利部協調地方政府提供禦寒物資與避寒安置空間，同時持續監測心血管及呼吸道疾病就診趨勢，提醒民眾保暖，並提供「1957」福利諮詢專線供民眾運用。
天冷時常傳出一氧化碳中毒意外，災防辦表示，針對低溫期間用電量增加，由內政部強化宣導使用電暖器等電器的安全負荷，並要求保持室內通風，嚴防瓦斯熱水器引發一氧化碳中毒。
由於山區可能降雪，災防辦指出，7日晚間起針對北部1000公尺、中南部2500公尺、南部與台東3000公尺以上高山，已請交通部預置機具並隨時啟動交管；另為確保海上作業船隻及岸際民眾安全，已要求交通部督導港務及航運單位，針對沿海9至11級強陣風及3至5公尺長浪發布預警。
至於山域風景園區管理，災防辦指出，因應高山地區可能出現降雪現象，請內政部、交通部、農業部及退輔會督導所屬風景管理機關配合道路管理機關，配合協助宣導並加強遊客安全服務，預防山難及失溫意外發生。
寒流逐漸南下，中央氣象署於今（6）日10時57分發布低溫特報，提醒今日下午至週日（8日）晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。