寒流明南下「真的很冷」！週日夜到下週一最凍 西半部恐下探5度、高山有望降雪

明（7）日寒流南下，全台天氣明顯轉冷，中部以北、東北部及東部首當其衝，其他地區早晚也偏冷。氣象專家提醒，週日至下週一清晨將是本波寒流影響最強時段，各地感受將是「真的很冷」，民眾外出務必注意保暖。

氣象專家賈新興表示，本波最低溫預估出現在週日晚上至下週一清晨，台北測站約9.8至10.3度，西半部空曠地區有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則可能降至7至9度。他也提醒，明日深夜至週日中午前，北部及宜蘭1500公尺以上高山有降雪機率，合歡山不排除出現冰霰，山區活動需特別留意安全。

降雨方面，賈新興指出，明日至週日傍晚前受鋒面接近影響，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，新竹至台中在明日中午前也可能出現零星降雨；週日中午前，台中以南山區仍有零星短暫雨。下週一天氣轉趨穩定，但北海岸、基隆至東北角仍有零星降雨機會，下週二各地則以晴時多雲為主。

展望後續天氣，下週三午後至下週四可能受微弱東北季風影響，北北基宜及花東有零星短暫雨，花東山區至鵝鑾鼻一帶午後轉為多雲；下週五至15日，午後花東山區雲量偏多。短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣大致穩定，宜蘭偶有短暫雨。另外，近期前往日本旅遊的民眾也要注意，北海道今日至明日中午前有暴風雪機率，週日日本東北及日本海一帶可能出現大雪，行程安排需多加留意。

