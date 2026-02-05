寒流明殺到全台有感！愈晚愈冷探6度、高山恐下雪 春節前半段天氣出爐

生活中心／施郁韻報導

週六寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。

氣象署表示，週六寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日白天各地多雲時晴，溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨。今晚鋒面接近、北臺轉有局部雨、氣溫漸降。各地區氣溫如下：北部14至26度、中部15至30度、南部17至31度、東部14至28度。

吳德榮提到，明日氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部雲量增多、山區亦有局部短暫雨的機率。下週日、週一（8、9日）漸轉乾、各地寒冷；下週日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮說，歐洲及美國模式最新模擬皆顯示，下週日至週一清晨、臺北測站有觸及10度、而成為入冬曁今年以來的第2波「寒流」的機率（1月9日臺北測站的9.1度為首波寒流）；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週日（8日）清晨至下午、北臺零度（雪）線的高度下降至1200公尺上下，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。



吳德榮表示，下週二（10日）清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。下週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，週三清晨本島平地仍有10度以下的低溫。下週三（11日）下午起另一小波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升。下週五至「小年夜」（13至15日）各地晴朗穩定、回暖如春。

