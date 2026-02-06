寒流明起影響全臺 行政院要求各部會做好準備

記者郭曉蓓／臺北報導

依據交通部中央氣象署最新情資分析，明（7）日起寒流逐漸影響臺灣地區，預計週日至週一清晨為低溫影響最劇期間，並於北部、金門及馬祖為低溫最明區域。行政院長卓榮泰高度重視低溫對民生的影響，行政院災害防救辦公室今日召開情資研判會議，要求各相關部會通力合作，在農曆春節假期將屆之際，確保國人平安做好各項準備。

行政院災防辦指出，此次寒流呈現先濕冷後轉乾趨勢，為守護國人安全，已整合部會資源落實相關應變工作，包括嚴防農漁寒害與禽流感疫情；為保障農友與產銷穩定，政府已指導農、林、漁、畜禽養殖業落實防寒保溫措施，並嚴防高海拔山區霜害；農業部亦加強禽流感監測，落實生物安全防疫，確保春節前夕之禽產管理。

廣告 廣告

行政院災防辦表示，特別強化脆弱族群關懷與疾病監測，針對獨居老人及街友，政府已啟動「低溫關懷機制」，並由衛生福利部協調地方政府提供禦寒物資與避寒安置空間；同時持續監測心血管及呼吸道疾病就診趨勢，提醒民眾保暖，並提供「1957」福利諮詢專線供國人運用。

行政院災防辦說，此次也要求落實居家防火與防中毒整備，針對低溫期間用電量增加，由內政部強化宣導使用電暖器等電器的安全負荷，並要求保持室內通風，嚴防瓦斯熱水器引發一氧化碳中毒。

監測高山路冰與海象預警方面，行政院災防辦進一步指出，針對7日晚間起北部1,000公尺、中南部2,500公尺、南部與臺東3,000公尺以上高山可能出現之結冰降雪，請交通部預置機具並隨時啟動交通管制；另針對沿海9至11級強陣風及3至5公尺長浪，由交通部督導港務及航運單位發布預警，確保海上作業船隻及岸際民眾安全。

行政院呼籲國人在農曆春節假期將屆、行程增多之際，隨時掌握氣象預報並做好防寒措施，政府將持續跨部會協作，共同維護國人生命財產安全。