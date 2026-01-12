寒流暖胃省荷包 星巴克限時2天買1送1 路易莎人蔘飲亮相

路易莎攜手桂格養氣人蔘推出冬季限定聯名超值飲品「人蔘蜜香檸檬」。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

連鎖咖啡品牌把握冬日熱飲商機，暖胃飲品相繼搶市，路易莎攜手保健飲品桂格養氣人蔘，推限定飲品「人蔘蜜香檸檬」，絕妙和諧的風味令人驚豔；星巴克不僅推出外送限定新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」，門市今（12）、明（13）兩日也推出指定8款飲品買1送1優惠。

路易莎「人蔘蜜香檸檬」標榜每杯都完整加入一整瓶桂格養氣人蔘，以蜂蜜與檸檬細緻調和，巧妙平衡人蔘的溫潤底蘊，呈現酸甜清爽、口感柔和不厚重的層次表現，本次聯名飲品自即日起販售至2月28日，適合各種體質的人飲用，讓消費者在寒冬時節也能輕鬆補充元氣、提振精神。

星巴克推外送限定新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」、「焦糖奶香星享那堤」。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克推外送限定新飲品「鹹焦糖風味福吉茶那堤」，以香醇濃郁的焙茶結合滑順牛奶為基底，融入帶有咖啡香氣與微鹹層次的綿密奶油，再添上經典濃縮咖啡的苦甜韻味，打造豐富而溫潤的口感；另一款為「焦糖奶香星享那堤」，入口即感受絲滑沁涼的奶油口感與層層堆疊的焦糖香甜。

此外，星巴克12、13日推「歡慶DRIVE THRU突破50店指定品項好友分享日」優惠，從上午11 點到晚上8點消費者至店購買購買2杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待，品項包括：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）、黑櫻桃風味抹茶豆奶那提、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤，不過優惠不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點以及部分指定門市。

