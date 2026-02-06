寒流暴襲！全台降溫有感 專家揭4大影響

昨（5日）天吹偏東風，各地溫暖舒適，中南部高溫更突破30度，不過中央氣象署表示，今天入夜後首波寒流就會逐漸南下，氣象專家林得恩也指出，這波寒流有四大特點，包括影響延時長、影響範圍大、強度非常高與濕冷轉乾冷，最冷的時段會發生於下周日、一（8、9日），提醒民眾注意保暖。

林得恩今日在臉書表示，最新美國數值模式模擬結果顯示，有一波強冷空氣會在周六至下周一來襲，且氣象署已明確將這波冷空氣強度提升至寒流等級，是至目前為止，今年最強的一波冷空氣。

林得恩指出，這波寒流有四大特點，第一是「影響延時長」，預估前後會寒冷超過3天，要一直到下周二（10日）才會開始緩慢回暖，且早晚依然偏冷涼；第二是「影響範圍大」，台南以北降溫都會非常顯著，低溫降至攝氏10度以下的範圍恐怕不小。

林得恩說，第三是「冷空氣強度高」，氣象署已針對下一波冷空氣，將預警等級提升至今年首波寒流，最冷時段會出現在下周日、一；第四是「先濕冷後轉乾冷」，因為這波寒流攜帶的水氣不少，要一直到下周二環境水氣才會減少，僅剩東半部、恆春半島還有零星降雨，也因此西半部的輻射冷卻會很明顯，沿海、空曠處清晨低溫恐跌破攝氏6度，提醒民眾一定要注意防寒、保暖。

