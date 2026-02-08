寒流最冷時刻來了！21縣市低溫特報 4地「非常寒冷」急凍6度

今天（8日）受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及臺東12至14度。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（8日）受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及臺東12至14度，除澎湖之外，全臺各縣市局部沿海或空曠地區均有10度左右或以下低溫發生的機率，尤其是北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長。氣象專家透露，入夜後將進入這波寒流最冷的時候，局部地區可能出現8度以下低溫。

氣象署下午發布低溫特報，今晚至明（9日）晨寒流影響，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，今晚開始至明天清晨是這波寒流最冷時刻，全台低溫普遍9至11度，平原空曠、內陸、丘陵地、花東縱谷有機會出現8度以下低溫，提醒民眾注意保暖。

氣象署指出，明天白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷，北部、宜花及澎湖高溫16～18度，中南部及臺東20～22度，金門14度，馬祖9度。週二（10日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週三（11日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；基隆北海岸、大臺北、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨；週四（12日）水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

（圖／氣象署）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帶日本1伴手禮搭機「安檢被當炸彈」 老店苦笑：外型惹禍

家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性

強化「2026台北年貨大街」交通疏導 北市警三大措施曝