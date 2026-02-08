寒流最冷還沒到！低溫恐探5度 回暖時間曝光

寒流籠罩全台，今明清晨低溫最明顯，局部恐探5至8度。（示意圖／Pixabay）





寒流持續發威，氣象署指出，今（8日）至明日清晨將是本波冷空氣影響最顯著時段，部分地區低溫恐降至5至8度，平原空曠與近山區體感更冷。降雨集中在北部與東半部，短暫回溫後，下週中期還有一波冷空氣報到。

今日至明清晨最冷 最低恐探5度

氣象署表示，西半部及宜蘭清晨低溫普遍落在8至11度，花東約12至14度，但輻射冷卻效應影響下，新竹、苗栗近山區與內陸空曠地區低溫有機會降到6度以下，局部甚至接近5度。北部、宜蘭及離島金門、馬祖低溫持續時間長，寒意從夜間延續至白天。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，今天至明天清晨是最寒冷時刻，全台將出現9至12度低溫，平原空曠地區、內陸近山區及花東縱谷有機會降到7至8度，提醒民眾加強保暖。

中央氣象署寒流低溫預測。（圖／翻攝自中央氣象署臉書）

雨勢何時趨緩?

降雨方面，氣象署說明，基隆北海岸、大台北及宜蘭仍有短暫雨，清晨山區局部雨勢較明顯；桃園以北及宜蘭降雨機率高。新竹以南平地逐漸轉為多雲到晴，僅山區及花東、恆春半島有零星短暫雨。隨著水氣減少，下週一白天起降雨範圍縮小。

下週再迎冷空氣 回暖時間曝光

氣象署預估，下週一白天氣溫略為回升，多數地區高溫可回到16度以上，南部接近20度，但日夜溫差加大。下週三鋒面通過後，東北季風或另一波大陸冷氣團增強，北部與宜蘭氣溫再度下降，其他地區早晚偏冷。直到下週五之後冷空氣減弱，各地才會逐步回溫，但清晨仍有涼意。

