寒流有多冷？氣象署一圖說清楚 下波強烈大陸冷氣團時間曝

氣象粉專「氣象報馬仔」今（2）日發文表示，晚起強冷空氣主力將大舉南下影響台灣，冷空氣推進速度相當快。氣象署發文表示，剛跨完年就受到這波入冬以來最明顯的冷空氣影響，並指出今、明（3日）兩天目前是「強烈大陸冷氣團」 等級，溫度在12度跟10度之間，一般情況是覺得發抖中。

氣象署在臉書粉專「報天氣」分享貓貓圖，從東北季風到寒流，讓民眾一圖看懂冷空氣分級強度。小編稱，每當有來自北方的冷空氣影響台灣時，氣象署會根據「台北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱：

1.東北季風：最低溫≥15°C（覺得涼涼的）

2.大陸冷氣團：14°C≥最低溫>12°C​（開始想縮起來了）

3.強烈大陸冷氣團：12°C ≥ 最低溫>10°C ​（覺得發抖中）

4.寒流：最低溫≤10°C（封印在被窩！不想出門！）

小編稱，入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，晚歸的朋友外套一定要穿夠，因為越晚還會越冷，也記得多關心家中的長輩與心血管疾病親友，提醒他們戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。

粉專「氣象報馬仔」則指出，北部及東北部地區持續寒冷體感，中南部地區入夜後氣溫將快速下滑，有快速降溫之訊號，今晚到明晨將會是最冷時段，明晚到後晨會是次冷時段，各地早晚氣溫將會明顯偏低。

該粉專稱，預計下周二（6日）晚間起另一波強冷空氣南下，氣象署已將其強度升格為強烈大陸冷氣團，亦不排除有增強為寒流之趨勢，預計影響至下周四（8日）清晨。

