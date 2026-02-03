寒流機率提高！今回溫轉晴 周末平地低溫「恐降至6度以下」

今日天氣回溫轉晴，不過週末強冷空氣南下，有機會達到寒流等級，屆時平地低溫恐跌至6度以下。資料照，李政龍攝



今日（2/3）清晨受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，最低溫出現在苗栗公館，僅10.9度，其他地區約12、13度。白天起氣溫稍稍回升，降雨範圍減少，穩定一直到週五（2/6）晚上。週末另一波強冷空氣南下，氣象專家預估達寒流機率提高，本島平地最低溫恐降至6度以下。

氣象署指出，今日東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東南部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。中部以北山區清晨有零星短暫雨，明日（2/4）白天各地及澎湖、金門、馬祖天氣多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

廣告 廣告

溫度方面，今日清晨仍受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及台東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度。離島天氣：澎湖晴時多雲，16至18度；金門晴時多雲，11至17度；馬祖多雲，9至12度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新模式模擬顯示，明日至週五各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，受夜間輻射冷卻影響，部分縣市平地可能出現10度以下低溫，各地日夜溫差相當大。

吳德榮接著指出，週五午夜前後鋒面抵達，北部轉雨降溫，週六（2/7）至下週一（2/9）另一波很強的冷空氣南下，中部以北越晚越濕冷，週日、下週一轉晴冷。歐洲模式最新模擬略調強，冷空氣達寒流（台北測站10度以下）的機率提高，平地最低溫可能降至6度以下。

未來一週溫度變化趨勢。氣象署提供

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二（2/10）白天起冷空氣逐日減弱，各地天氣晴朗，白天氣溫升高，不過因夜間輻射冷卻加成，清晨部分平地仍只有10度左右低溫。下週三（2/11）晚上另波冷空氣南下，迎風面雲量增多轉雨。

未來降雨趨勢。氣象署提供

更多太報報導

6歲童被小五生逼吞3cm磁鐵！ 驚問「會卡肚嗎」父調監視器…補習班竟稱壞了

公開攀登101「幕後視角」！霍諾德大讚史詩級畫面：從未見過

1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」