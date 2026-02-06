寒流殺到！今全台溜滑梯式急凍 越晚越冷最凍時刻下探6度

寒流正式叩關！揮別前幾日的溫暖天氣，今（7）日全台氣溫將呈現「溜滑梯式」下降。中央氣象署表示，今日寒流南下，將越晚越冷，北部與宜蘭首當其衝，入夜後低溫恐跌至12度左右。這波寒流預計影響至下週一（9日），最冷時刻將出現極端低溫，離島馬祖預測僅有6度，民眾務必做好禦寒準備。

越晚越冷！北部今晚下探12度

氣象署預報員鄭傑仁指出，今日隨著寒流南下，各地氣溫將一路下滑。北部及宜蘭清晨氣溫約16至18度，但到了晚上將僅剩12至13度；中南部與花東地區白天雖仍有20至27度的高溫，但入夜後中部低溫將降至14度，南部與花東則落在16至18度之間，日夜溫差相當大。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，今日屬於寒流南下階段，氣溫一路下降，且水氣豐沛，北部、東部容易下雨，民眾出門請攜帶雨具並注意保暖。

全台急凍 離島恐現6度低溫

這波寒流威力最強的時間點，將落在明（8）日至下週一清晨。氣象署預測，屆時西半部及宜蘭低溫將下探9至12度，花東及澎湖約11至14度。值得注意的是，金門預測僅7至8度，馬祖更可能出現6度的低溫；局部空曠地區受輻射冷卻影響，亦有機會出現6至8度左右的極端低溫。

濕冷夾擊 桃園以北1000公尺高山有望降雪

除了低溫，水氣也相當充足。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析，週末受寒流影響，北東部陰有短暫陣雨，北海岸至東北部須留意較大雨勢。雖然後期冷空氣水氣減少，但因高山低溫條件明顯，仍有降雪機會。

氣象署進一步指出，若溫度與水氣條件配合，今日晚間至明日，全台多處高山有降雪機率，追雪族可留意，南部、台東海拔3000公尺以上、竹苗、中部、花蓮海拔2500公尺以上，以及桃園以北、宜蘭海拔1000公尺以上高山。

因高山路面易結冰、濕滑，氣象署特別呼籲行車用路及登山客注意路況安全。

11縣市發布低溫特報

為防範寒害，氣象署已針對全台11縣市發布低溫特報，影響時間將持續至9日。其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣亮起「橙色燈號」，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣則為「黃色燈號」，需防範10度以下氣溫。

氣象署也透過臉書專頁提醒「居家保暖安全守則」，使用瓦斯熱水器務必保持通風，避免一氧化碳中毒；起床時應採「緩」字訣，先在被窩暖身再起身，以防溫差過大造成心血管不適。