即時中心／林耿郁報導

今（7）天寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，晚間南部地區亦有零星短暫雨。

溫度方面，今晨最低溫出現在馬祖的8.4度，本島最低溫出現在新竹湖口的12度；山區方面，今晨雪山圈谷氣溫為零下2.1度C，合歡山頂0.3度C，玉山風口0.4度C；後續氣溫預期會進一步下降。

廣告 廣告

今天北部、宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、台南及花東高溫約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度，請特別注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業請慎防寒害。

若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、台東三千公尺以上，竹苗、中部、花蓮2,500公尺以上，桃園以北及宜蘭一千公尺以上山區有降雪機率，高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。

離島天氣：澎湖陰天，15至18度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，7至9度。

東北風明顯偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區，以及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島，有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率；今晚起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

今晨中部以北及金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，請注意交通安全，交通往返請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天寒流南下，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區，短時間可能達「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／寒流殺到！今起「越晚越冷」 北部山區有望降雪

更多民視新聞報導

今鋒面通過各地轉雨！寒流報到「這些地區」恐跌破10度

降溫潮流來襲！全民動員迎接最強寒流 保暖清單曝光

記得禦寒！週六寒流南下預計10日減弱 回暖時間曝光了

