寒流殺到「雪線下修」！陽明山可能降雪 交管措施出爐

今天（7）日寒流南下影響，全台天氣越晚越冷，氣象專家林得恩指出，隨著寒流的逼近，雪線也明顯下降，預估到了晚上局部地區可能出現攝氏10度以下的極端低溫。此外，因應陽明山地區可能下雪，台北市政府也公告相關交通管制措施。

林得恩提醒，隨著寒流的逼近，雪線也明顯下降。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受寒流南下影響，中部以北、基隆、宜蘭及花蓮地區天氣明顯轉冷，其它地區早晚亦冷。寒冷的型態，不但是整天都冷，且愈晚愈冷，預估到了晚上，台南以北、基隆及宜蘭地區的最低溫會掉到攝氏11至13度，局部地區還可能出現攝氏10度以下的極端低溫；高屏及花東地區也只有攝氏14至16度，請特別注意保暖禦寒。

林得恩表示，除了顯著降溫之外，隨著寒流的逼近，雪線也明顯下降。若溫度與水氣條件配合，今晚起至明日，南部、台東海拔3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上，及桃園以北、宜蘭1000公尺以上的高山都有降雪及地面結冰的機會。

陽明山區可能降雪， 北市警加強交通管制疏導。（圖／台北市政府提供）

此外，台北市政府公告，氣象署預估2月7日至9日清晨寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。因應陽明山地區降雪所帶來之賞雪人、車潮，北市警局除偕同轄區士林及北投分局妥適規劃交通疏導管制勤務外，為防止路面結冰致生事故，將依交通局通報三階段交通管制實施，管制點如下：

1、第一階段：陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪

(1)101甲線與陽金公路口

(2)仰德大道、至誠路口

2、第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪

(1)中湖戰備道與陽金公路口

(2)湖山路與勝利街口

(3)湖山路與中興路口

(4)菁山路101巷與新園街口

3、第三階段：陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪

(1)行義路、泉源路口

(2)行義路、東昇路口

(3)格致路、凱旋路口

北市政府交通局表示，員警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。民眾由仰德大道欲進入陽明山區(含非假日)，需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時一律需加掛雪鏈始能續行；未持「仰德大道通行證」民眾如行駛替代道路，行至管制點也一律加掛雪鏈。

