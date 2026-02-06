寒流殺到！體感剩2度「高山恐飄雪」 台南人：把我當冰鎮滷味

寒流即將報到，氣象署指出，冷空氣將於明（7）日南下，全台天氣明顯轉冷。（示意圖／翻攝自pixabay）





寒流即將報到，氣象署指出，冷空氣將於明（7）日南下，全台天氣明顯轉冷，影響時間預估持續至下周一清晨，其中周日將是整波寒流最冷的時段。沿海及空曠地區局部低溫可能下探6至7度，苗栗體感溫度甚至可能僅剩2度，高山地區亦不排除降雪。

氣象署表示，寒流明天開始影響台灣，馬祖、金門以及中部以北、宜蘭與花蓮率先感受降溫。（圖／翻攝自氣象署臉書）

氣象署表示，寒流明天開始影響台灣，馬祖、金門以及中部以北、宜蘭與花蓮率先感受降溫，其餘地區也將於晚間轉冷。明晚起至周日清晨，北台灣與離島地區低溫可能降至10度左右或以下。

周日冷空氣影響最為顯著，北部及宜蘭白天高溫僅約13至14度，中部、台南及花東約14至18度，高屏地區約22度。周日至下周一清晨，台南以北、宜蘭、花蓮以及金門、馬祖普遍出現10度以下低溫，高屏與台東亦有局部地區接近或低於10度。

氣象署預報員鄭傑仁指出，此波冷空氣從周六影響至下周一清晨，最冷時段落在周日至周一清晨，西部及宜蘭低溫約9至12度，花東約11至14度，局部地區可能再低1至2度。他也提醒，北部沿海空曠地區不排除出現6至7度低溫，這波寒流強度將是入冬以來最強。根據體感溫度預報，周日苗栗體感溫度可能下探2度，新竹縣市約3度，彰化約4度，寒意明顯。

降雨方面，今日鋒面通過，北部與宜花地區有短暫降雨，中南部及台東局部地區亦有降雨發生。明日水氣仍偏多，基隆北海岸、雙北山區及宜蘭降雨機率較高，局部可能出現較大雨勢；明晚至周日清晨，南部亦有零星短暫雨。周日與下周一水氣逐漸減少，各地轉為多雲到晴。

若氣溫與水氣條件配合，明晚起至周日，高山地區有降雪機會。（圖／翻攝自氣象署臉書）

氣象署指出，若氣溫與水氣條件配合，明晚起至周日，高山地區有降雪機會，包括南部與台東3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮2500公尺以上，以及桃園以北、宜蘭1000公尺以上山區。展望後續天氣，下周一白天起氣溫逐步回升，下周二回溫更為明顯，各地高溫可回升至20度以上，南部甚至可達26度，但清晨與夜間仍偏涼，日夜溫差大。下周二各地多為多雲到晴，僅東半部與恆春半島有零星降雨。

不過下周三將有鋒面通過，隨後東北季風增強或冷氣團南下，天氣再度轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨。下周四冷空氣持續影響，下周五逐漸減弱，氣溫回升，雨區也將逐日縮小。

近日氣溫高高低低，也讓台南人忍不住感嘆，「全台最高溫在台南玉井32.2度，但星期六寒流要來了，星期天晚上準備降溫到只有10度，現在是把台南人當冰鎮滷味還是燒冷冰嗎」、「超瘋超扯，平時南部冬天早晚溫差10°C已見怪不怪，這波操作直接溫差20°C，雖然不是同一天，但老人家和有心血管疾病的人還請務必保重」、「周末會更精彩」。

氣象署提醒，寒流期間氣溫偏低，民眾務必注意保暖，使用瓦斯熱水器時應保持通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業也需防範寒害。高山地區氣溫低、路面易結冰濕滑，行車及登山活動應特別注意安全。

