寒流泡湯別大意！最危險不是高水溫，醫師點名「這個動作」最容易出事

泡湯後起身太快，血壓驟降可能會昏倒，導致溺水意外。（圖片取自PAKUTASO）

近期寒流接連來襲，台北北投區某溫泉湯屋發生意外，一名男員工與女友被發現倒臥湯屋中，女方明顯死亡，男方送醫仍不治，疑似因天冷、體質因素造成休克。台大醫院北護分院院長詹鼎正提醒，泡湯最危險的其實不是水溫，而是泡完湯後起身太快，血壓驟降可能會暈厥，導致溺斃在水池裡的意外。

泡湯必知六大注意事項

1.慢慢起身，避免血壓劇烈波動

泡湯會讓血管擴張、血壓下降，站起身太快容易頭暈、眼前發黑，嚴重可能昏倒，導致溺水。

2.泡湯時間不要太長

天冷時血管容易擴張，建議單次泡湯不超過15分鐘，避免心臟負擔過重或誘發心血管急症。

3.多補充水分

泡湯前後都應喝溫水，避免因流汗、水分流失造成頭暈或暈倒。

4.控制水溫與避免溫差過大

糖尿病、高血壓或膽固醇過高的人，泡湯水溫最好不要超過40度，避免一下冷水、一下熱水，溫差大易導致血管急速收縮或舒張，增加心肌梗塞與缺血性中風的風險。

5.飯後及酒後避免立即泡湯

餐後或飲酒後心跳加快，再加上熱水刺激，可能造成心臟負荷過重，建議至少間隔1.5到2小時再泡湯。

6.避免獨自泡湯

泡湯時盡量有親人、朋友陪伴，避免獨自在個人池或湯屋，以免發生意外時沒人知道，錯失黃金治療時機。

