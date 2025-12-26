寒流泡湯小心猝死！醫示警5類高風險人＋7步驟保命指南

生活中心／吳宜庭報導

受大陸冷氣團影響，今（26）日全台又濕又冷，許多民眾選擇泡溫泉或熱水澡暖身。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書提醒，冬天若泡湯方式不當，可能提高猝死風險。主要原因在於冷熱交替造成「心血管急性失衡」，進入熱水時血壓驟降、心跳加快，出池後又受冷空氣刺激，血管再次收縮，容易引發心律不整、暈厥，甚至心肌梗塞或中風。









冬天泡湯也會猝死？醫教「7招」安全暖身＋這「5種人」最危險：冷熱交替是大忌

根據研究顯示，傍晚至夜間（16:00–20:00）泡澡風險最高。（圖／翻攝畫面）

日本研究顯示，冬季浴室相關猝死高於其他季節，尤其在傍晚至夜間（16:00–20:00）泡澡風險最高。高血壓、心臟病、糖尿病、腎臟病及洗腎族群因血管彈性與神經反射調節能力較差，更容易在冷熱交替時失控。黃軒強調，冬天泡湯並非完全不能泡，而是不能「亂泡」，重點在於控制水溫、泡湯時間及下水順序，降低心臟負擔與血壓劇烈波動。









泡湯應注意，避免血壓劇烈波動、自律神經瞬間失控和出池那一下的致命溫差。（示意圖／翻攝自Pexels）





黃軒整理出 「泡湯不猝死7步驟」，民眾務必遵守：

1.預熱身體：進浴池前先用溫水沖洗，讓血管慢慢放鬆，應避免直接使用熱水沖洗。

2.控制水溫：38–40°C為安全範圍，避免超過41°C。

3.下水順序：腳→小腿→大腿→腰→胸，讓自律神經逐步適應。

4.泡湯時間：每次5–10分鐘，一天最多2次，兩次之間務必充分休息。

5.補充水分：泡前300–500ml、泡後再補一次，避免酒精、濃茶、咖啡，因為會讓你更容易心悸、昏倒。

6.出池安全：先坐3–5分鐘再起身，立即擦乾、穿好衣物。

7.避免高風險狀況：感冒、發燒、空腹或剛吃飽、血壓控制不佳、心臟病、中風、洗腎及嚴重糖尿病患者不宜泡湯。

遵守以上步驟，才能在享受泡湯樂趣的同時，降低猝死與心血管風險。

原文出處：冬天泡湯也會猝死？醫教「7招」安全暖身＋這「5種人」最危險：冷熱交替是大忌

