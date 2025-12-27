寒流泡湯當心！醫曝猝死「奪命3階段」注意前兆

冬天泡湯可能增加猝死風險。（示意圖／photoAC）





最近低溫來襲，不少民眾選擇泡湯取暖，但醫界提醒，冬季正是心臟猝死高風險時期，尤其在劇烈溫差刺激下，泡湯可能成為致命誘發點。醫師黃軒指出，多數冬季猝死並非毫無預警，而是早已出現「低調卻被忽略的前兆」。

黃軒在臉書發文指出，回顧猝死個案病史時，家屬最常提到的一句話是「前幾天好像怪怪的，但說不上來哪裡不對勁」，這類模糊不適，正是冬季猝死最典型的共同前奏。

防溫差猝逝 注意奪命3階段

從臨床觀察來看，猝死往往經歷一個漸進過程，可分為三個階段。第一階段是身體的「無聲呼救」，此時心臟耐受力已下降，但症狀輕微且不典型，常表現為異常疲勞、胸口悶緊、睡眠變差、偶發心悸或短暫頭暈，容易被誤認為感冒、老化或壓力過大。第二階段則是「誘發點」，當身體已處於脆弱狀態時，寒流來襲、泡湯前後的劇烈溫差、熬夜過勞、情緒激動、感染或劇烈運動，都可能瞬間加重心臟負荷，誘發致命心律不整。第三階段則是突然崩潰，一旦心臟功能失衡，可能在短時間內出現意識喪失、心跳停止，若未即時急救，往往回天乏術。

黃軒指出，冬季症狀之所以特別「不典型」，與低溫對身體的多重影響有關。寒冷會造成血管收縮、血壓上升，增加心臟負擔，同時讓血液變得黏稠，提高血栓風險，交感神經也容易過度亢奮，使心律不整更容易發生。結果不是劇烈疼痛警告，而是一連串細微卻持續的不適。

高危險族群有「輕微症狀」也要注意

高血壓、糖尿病、高血脂患者，有吸菸史、家族心臟病史、睡眠呼吸中止症者，以及長期過勞、睡眠不足族群，被點名為高風險族群，一旦出現上述輕微症狀，更不應輕忽。

針對冬季常見的泡湯行為，黃軒特別提醒，進入湯池前應循序適應水溫，避免突然全身浸入高溫熱水；泡湯時間不宜過長，也要避免泡完立刻接觸冷空氣或承受劇烈溫差。若泡湯過程中出現頭暈、胸悶、心悸、噁心等不適，應立即停止並尋求協助。

黃軒強調，猝死最殘酷之處不在於「突然」，而在於身體其實早已發出警訊，只是聲音很小。冬天出現的新症狀，不該急著合理化為疲勞或天氣因素，及早察覺、及早就醫，才是降低冬季猝死風險的關鍵。