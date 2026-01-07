冷氣團超凍！寒流泡湯趣 大眾湯、湯屋、客房泡湯限時折扣湯券買1送1、雙人湯屋搭創意料理1千5元有找
北投、烏來、礁溪、谷關...冷冷的天就要泡湯
入冬最冷一波寒流來襲，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食的特別套裝行程，享受假期、迎接馬年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。
小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個寒冬盡情開泡、讓身心暖起來！
🐎新春最殺折扣！限時搶購中！
♨️KKday｜烏來、北投、礁溪、谷關...全台溫泉買1送1！週五台灣日！輸入折扣碼【KKTW95EX】再享93折👉點我手刀下單
♨️klook｜全台溫泉大賞｜泡湯買1送1、優惠碼折扣立刻領取｜北投、礁溪、烏來、陽明山...必去推薦👉點我手刀下單
🧨kkday｜新春優惠大放送｜全站95折｜週五點數3倍送｜👉點我購買
🧧Trip.com｜春節＆新年先預訂｜飯店獨家6折起！｜👉搶先預訂
🏨Trip.com｜春節晚鳥｜高雄飯店限時5折起｜👉搶先預訂
北投溫泉｜台北人的暖心後花園 捷運下車就能泡
從日治時期以溫泉聞名的北投，擁有獨特的青磺泉與白磺泉，加上地點方便，搭乘捷運、公車皆可抵達，是城市裡最方便又療癒的泡湯首選。若想犒賞自己，來場高檔享受，北投老爺酒店、北投春天酒店等飯店，主打靜謐湯屋、絕佳景觀，各有特色。現在買券下殺最低61折起！而講求高CP值的泡湯客，老字號的水美溫泉會館、北投天玥泉溫泉會館，限時優惠最低不到500元，就能享受暖身又暖心的溫泉時光。
♨️北投春天酒店｜湯屋・大眾池｜限時特價NT$529起（
原價NT$800起）👉點我購買
♨️北投老爺酒店｜雙人獨立湯屋90分鐘｜特價NT$1,980起（
原價NT$3,500）👉點我購買
♨️北投天玥泉會館｜大眾池裸湯券｜65折價NT$620起👉點我購買
♨️水美溫泉會館｜客房泡湯・大眾湯・雙人湯屋｜下殺61折NT$650起👉點我購買
烏來溫泉｜山林溪畔的祕境湯泉 綠意相伴下的舒心之旅
沿著南勢溪而建的烏來溫泉，是距離台北最近的山林祕境。在潺潺溪水、翠綠山景相伴下泡湯，讓人格外放鬆；加上原民美食與溫泉老街，是週末輕旅行的絕佳去處。平時讓人難以下手的馥蘭朵酒店、璞石麗緻溫泉會館，現在買券不只有15%折扣；更重要的是即買即用，部分方案還能免費取消，彈性滿分！想精打細算的泡湯控，這裡的選擇也不少，烏來名湯、山之川...等等溫泉會館，限時67折起，最低只要399元，讓你泡好湯、賞山景，一次滿足。
♨️馥蘭朵烏來渡假酒店｜景觀湯屋・日式大浴場｜NT$765起👉點我購買
♨️烏來璞石麗緻溫泉會館｜湯屋・大眾湯｜特價NT$880起（
原價NT$1,100）👉點我購買
♨️烏來名湯溫泉會館｜湯屋・大眾池｜線上優惠67折，最低NT$399起👉點我購買
♨️山之川溫泉會館｜湯屋・大眾池｜附下午茶｜NT$400起👉點我購買
礁溪溫泉｜來趟兩天一夜小旅行！泡湯、玩樂、美食一次滿足
宜蘭礁溪以碳酸氫鈉泉聞名，素有「美人湯」之稱，更特別的是，這裡還有「溫泉魚咬腳」的趣味體驗，是兼具紓壓與休閒的溫泉天堂，最適合來場兩天一夜小旅行，泡好玩滿再回家！想體驗最豐富的泡湯樂趣，激推「礁溪九號溫泉旅店」，這裡除了私人湯屋，還有戶外釣蝦、溫泉魚、溫泉煮食等多元體驗，優惠方案最低69折，千萬別錯過！若想待在飯店裡悠閒放空一整天，礁溪福朋喜來登酒店的一泊二食，現正祭出爆殺74折價，招牌名菜「脆皮先知鴨」免預約，就能大啖經典美味，親子旅遊選它準沒錯！想簡單體驗泡湯的人，礁溪溫泉公園的森林風呂裸湯，限時特價只要$188，CP值高得驚人，另有和服浴衣體驗71折優惠，感受滿滿日式氛圍。
♨️礁溪福朋喜來登｜脆皮先知鴨一泊二食｜快閃直降26%、現省$3,028👉點我購買
♨️九號溫泉旅店 | 私人湯屋・溫泉魚咬腳・溫泉煮食｜69折起！假日不加價👉點我購買
♨️礁溪溫泉公園｜森林風呂裸湯券｜特價NT$188（
原價NT$250）假日不加價👉點我購買
全台特色溫泉總盤點｜從冷泉到山泉 一次泡遍四季好湯
全台各地皆有獨具風情的特色溫泉，每一處都值得細細品味。像是蘇澳除了聞名世界的冷泉之外，其實也擁有溫熱泉水，讓人一次體驗雙重感受。這次蘇澳冷泉公園推出「雙人湯屋50分鐘」買一送一的超狂優惠，可自由選擇「當次加時50分鐘」、「分兩間同時使用」或「分兩次使用」三種方案，靈活度超高，無論是自己獨享或揪親友一起泡，都超划算。
中部泡湯愛好者，以下三間絕不能錯過！位於新竹尖石的石上湯屋渡假村，雙人半露天湯屋環抱山林綠意，原價2000元，現在買低於61折，不多囤幾張對不起自己！台中谷關的溫泉泉質滑順細緻，同樣是熱門泡湯勝地。而苗栗的石風溫泉城堡，雙人湯屋含餐方案1千5有找，和風造景私人湯屋，享受石砌冷熱雙池，冰火雙重獨特享受，再配上美食饗宴，讓身心都徹底放鬆。
♨️蘇澳冷泉公園｜雙人湯屋買1送1、假日不加價｜冷熱泉湯屋NT$899起👉點我購買
♨️新竹尖石｜石上湯屋渡假村｜半露天溫泉湯屋｜狂降61折（假日需加價）👉點我購買
♨️苗栗｜石風溫泉城堡｜雙人湯屋・大眾湯・和式套房・創意料理｜1千5元有找👉點我購買
