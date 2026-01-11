寒流洗澡恐奪命？ 醫示警「浴室溫差」成隱形殺手 5大NG行為別做

寒流來襲，洗個熱水澡雖然舒服，卻可能成為健康的一大隱憂。重症科醫師黃軒示警，冬季浴室往往是家中溫差最大的「密室」，人體在極短時間內經歷「冷休克」與熱水刺激，血管如同被拉扯的橡皮筋，容易引發中風或心血管意外。他呼籲，洗澡前應先暖房、避免水溫過高，並遵循正確的洗澡順序，以免發生憾事。

溫差是最大殺手 浴室成心血管高風險區

黃軒在臉書發文指出，多數人忽略了浴室與其他起居空間的溫差。冬天客廳或臥室通常維持在18至20度，但浴室溫度可能低至10至12度。當人脫去衣物，身體立即進入「冷休克模式」，交感神經亢奮導致血管急劇收縮、血壓瞬間飆升；隨後接觸熱水，血管又被迫快速擴張。

這種劇烈的「冷熱交替」對心臟與血管造成極大負擔，是引發急診室常見「洗澡後倒下」案例的主因。

三重壓力夾擊 高風險族群需警戒

黃軒表示，根據研究顯示，冬季洗澡時人體需同時承受「冷暴露」、「熱水刺激」以及「站立彎腰」帶來的回心血量改變等三重壓力。這對於高血壓、心臟病患者、自律神經反應較慢的糖尿病患、長者，以及長期熬夜或脫水的人來說，風險特別高，很多意外並非發生在洗澡過程中，而是在脫衣的「前5分鐘」或洗完起身的那一刻。

針對網傳「先洗頭容易中風」的說法，黃軒澄清，目前並無實證顯示洗澡順序與腦血管疾病有直接關聯，重點在於避免溫差對血管造成的衝擊。冬天洗澡不僅是清潔，更是對心血管系統的考驗，做對防護措施才能洗得安心又健康。

五大NG行為一次看

1、洗前不暖身，直接脫光：讓身體瞬間暴露在低溫中。

2、浴室冰冷無暖氣：缺乏緩衝的溫差環境。

3、水溫一次開到最熱：血管擴張過快，增加心臟負擔。

4、洗太久、蒸到頭昏：容易導致脫水與腦部缺氧。

5、洗完立刻衝出浴室吹冷風：再次讓血管急劇收縮。

保命洗澡SOP

1、洗前暖房：開啟浴室暖氣或用熱水放蒸氣3至5分鐘，建議室溫不低於18度，並穿著衣服適應溫度後再脫。

2、循序漸進：沖水順序應由腳開始，接著是小腿、手臂，最後才是身體。水溫應以「溫熱」為宜，避免過燙，時間控制在10至15分鐘內。

3、洗後緩衝：擦乾身體並穿好衣服後，建議在浴室內坐1至2分鐘再離開，避免因姿勢改變過快而頭暈。