鋒面今（6）日通過，全台雲量明顯增加，北部、宜蘭及花蓮出現短暫降雨，其他地區也有降雨機率，白天高溫略為下降，入夜後氣溫將隨寒流南下快速下探。

寒流深夜南下！周日全台急凍低溫探8度 。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前冷空氣已抵達華中地區，預計今深夜開始影響台灣。白天在鋒面與水氣影響下，各地雲多有局部降雨，高溫仍普遍超過20度，中南部部分地區甚至達29度。

明天白天北部率先轉冷，高溫僅剩14至16度，中部以南仍可維持23至27度左右，但周日全台白天高溫將全面跌破20度，夜間寒意最為明顯。

廣告 廣告

粉專提醒，周日夜間台南以北低溫將降至8至10度，高屏與台東也僅11至13度，空曠或近丘陵地區不排除再低2至3度；若溫度與水氣配合，明晚起至周日，中部、東部2500公尺以上及北部、東北部1500公尺左右高山有降雪機率，民眾需加強保暖。

延伸閱讀

NBA/76人球星保羅喬治吃禁藥遭禁賽25場 損失3.6億薪水

WBC/大谷翔平「只打不投」 道奇主帥：是他自己的決定

澳網/芮芭奇娜苦戰3盤拍落莎芭蓮卡！首奪后冠