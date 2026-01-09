寒流清晨外出運動老伴走失 暖警化身「清晨守護者」助高齡夫妻重聚

【警政時報 江雁武／台中報導】大陸強烈冷氣團南下，全台氣溫驟降，清晨寒意逼人，臺中市卻仍可見不少長者把握清晨時段外出運動、維持健康。114年1月7日清晨，一對結縭多年的高齡夫妻相約外出散步，未料途中卻意外走失，丈夫心急如焚、在寒風中四處尋找，所幸在警方與熱心民眾的即時協助下，最終平安團圓，畫面溫馨感人。

寒流清晨散步走失，中市暖警即時伸援助高齡夫妻團圓。(圖／記者澄石翻攝)

臺中市政府警察局第二分局育才派出所於當日清晨6時30分許接獲報案，民眾在北區東成三街發現一名老婆婆疑似迷失方向，在寒流中獨自徘徊，擔心其安危，遂通報警方到場協助。警員黃世霖、陳倚文獲報後立即趕赴現場，關心老婦身體狀況並協助保暖。

員警發現，該名老婦僅能斷續說出自己的姓名，對住家位置、家屬聯絡方式等關鍵資訊皆無法清楚說明，言談間顯得焦慮不安，研判可能有失智情形。兩名員警耐心陪伴、輕聲安撫，一邊細心詢問零星線索，一邊透過警政系統逐一比對查詢，絲毫不放棄任何可能線索，終於成功確認其身分，並順利聯繫上家屬。

經了解，77歲的林姓老婦當天清晨與79歲的丈夫相約外出散步，行進途中老婦走在後方，疑似因一時恍神轉往其他方向，丈夫回頭時才驚覺老伴不見，焦急地在附近街道來回尋找，內心既擔憂又自責，直呼「我明明都有往後看啊！」警方隨即安排雙方於安全地點會合。

當丈夫遠遠看見愛妻在員警陪同下平安出現時，緊繃的神情瞬間放鬆，快步上前緊緊牽住妻子的手，頻頻向員警道謝，感動之情溢於言表，寒冷清晨也因這一幕團圓畫面而顯得格外溫暖。

中市警二分局長鍾承志提醒，寒流期間清晨氣溫偏低，家中若有心血管疾病患者或高齡長輩，應避免過早外出運動，建議待日出後氣溫回升再出門，並盡量結伴同行。另建議家屬替長者配戴「愛心手環」，或在衣物、隨身物品標註姓名與聯絡電話，如不慎走失，請立即報警協助，警方結合系統與社區通報網絡，能大幅提升尋回效率；在寒冬中，「耐心與溫暖」正是守護長者安全最重要的力量。

