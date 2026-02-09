寒流減弱仍要注意！2縣市低溫特報 恐跌到個位數

即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署今（9）日上午11時31分表示，今日寒流逐漸減弱，局部地區氣溫仍偏低，有10度以下氣溫發生的機率。金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署指出，金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。\

對此，氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

