寒流減弱回暖！過年天氣出爐 除夕起連3天降溫轉雨

今(10)日白天起至明(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗，氣象專家吳德榮指出，除夕(16日)中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降，下週初一、二大台北、東半部偶有局部短暫雨。

未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(10)日白天起至明(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、氣溫升，日夜溫差大，明晨仍應注意輻射冷卻的低溫。明下午起另一小股東北季風、挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。今日各地區氣溫如下：北部10至24度、中部8至27度、南部8至28度、東部8至25度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週四(12日)各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨，機率亦逐漸降低。週五起至小年夜(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，除夕(16日)中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲。初一、二(17、18日)東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷；其他地區仍為晴時多雲。初三東北季風減弱，各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大。

吳德榮提醒，年初一起屬短波活動、變化快速，各國模式皆不斷調整、且很不一致，顯示模擬的不確定性大，應持續觀察。

